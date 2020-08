Stora mängder rått kött låg okylt – flera brister upptäcktes på restaurang i Sundsvall

Enligt svensk lag får livsmedel inte förvaras vid temperaturer som kan medföra hälsofara. Kylkedjan får endast brytas under begränsade perioder, såsom vid beredning och servering av livsmedel, om det inte medför en hälsorisk.

När ST kontaktar restaurangen förklarar de att anledningen till att de ibland tar fram mycket kött på en gång är att de har behövt förbereda mycket mat på ett effektivt sätt. De har då samlat så mycket personal som möjligt för att hantera stora mängder kött på en gång.

– Självklart vet vi att man inte kan ha saker ute för länge, men ibland är det jättemycket folk samtidigt och då måste vi ha hunnit förbereda, säger restaurangens ägare.

Han menar att det har varit extra svårt att beräkna antalet gäster under årets sommar, i och med corona och ett ökat antalet turister.

– En vanlig lunch serverar vi kanske 100 gäster, men under den här sommaren har det varit omöjligt att uppskatta hur många som kommer, säger restaurangägaren.

Han uppger att restaurangen nu kommer att börja förbereda lite mat varje dag i stället, vilket går i linje med de åtgärder miljökontoret föreslagit.

– Jag gör så gott jag kan för att åtgärda det här, säger han.

Utöver köttproblemet har ytterligare sex avvikelser noterats. Insektsnät saknades vid den bakdörr som stod öppen. En större mängd personalmat förekom i samma utrymmen som restaurangens mat, utan skiljemärkning. Däck och andra ovidkommande föremål förvarades i omklädningsrummet. Ingen lämplig termometer för kontroll av nedkylning fanns. Dokumentation om nedkylning saknades. Vid tvättstället intill platsen där rått kött hanteras var möjligheterna för handtvätt begränsade.

Restaurangägaren och miljöinspektörer på miljökontoret vittnar om att åtgärder samtliga av problemen nu har vidtagits. Om inte samtliga brister hade rättats tills i morgon, onsdag skulle ytterligare en inspektion ha blivit aktuell.

– Verksamheten har under tisdagseftermiddagen inkommit med underlag som visar att samtliga brister nu är åtgärdade. Framöver kommer de fortsatt att få kontroller utifrån de ordinarie rutinerna, säger Ann Hofling, miljöinspektör.

Hur ofta är det?

– Det avgörs utifrån verksamhetens storlek och karaktär. Vissa inspekteras en gång per år och andra oftare eller mer sällan. Just den här restaurangen har en ordinarie kontrollfrekvens på en gång per år, säger Ann Hofling.