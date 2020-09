Storbråk inom Sverigedemokraterna om Skalins nya konsultuppdrag: "Hellhoff kastade nycklarna på bordet"

Tidigare ordföranden Mats Hellhoff medger att han just har lämnat ordförandeposten i lokalföreningens styrelse.

– Skälen har jag redovisat och medlemmarna ska få veta vad som har hänt, men inte via massmedia, säger han.

Mats Hellhoff och Johnny Skalin har i många år haft ett nära samarbete.

Är ni ovänner nu?

– Ovänner eller vänner - det tänker jag inte bemöda mig att svara på. Det är alldeles riktigt att det har hänt något, men det ska inte avhandlas i massmedia. Jag vet inte hur jag ska bemöta det här. Jag har lämnat styrelsen och det kommer att redovisas till medlemmarna.

Men behöver inte även partiets vanliga väljare få veta vad som har hänt?

– Jo, men jag tänker inte delta i någon massmediacirkus eller något drev. Jag lämnade över mitt uppdrag till Johnny som är vice ordförande. Att jag skulle ha slängt något i något bord låter som en överdrift.

Kommer Johnny Skalin i och med sitt nya konsultuppdrag lämna riksdagspolitiken, och ska du i så fall ta över?

– Vad Johnny ska göra kan jag inte svara på, men jag är inte aktuell för riksdagen, säger Mats Hellhoff.

Hur skulle du beskriva stämningen inom Sverigedemokraterna lokalt i dag?

– Jag vill inte beskriva stämningen inom Sverigedemokraterna i Sundsvall alls. Jag tänker inte kommunicera med väljarna genom dig. Det här är en intern historia och den ska lösas internt.

Det ska ha varit under ett möte förra veckan som ordförande Mats Hellhoff kastade nycklarna till kontoret, kassaskåpet och postboxen på bordet och därefter läste upp en lista där han hade tecknat ner orsakerna till varför han avgår som kommunföreningens ordförande.

En anledning ska enligt initierade källor ha varit att riksdagsmannen och föreningens vice ordförande Johnny Skalin i maj utsågs till föreningens framtida konsult, och att Skalin innan beslutet ska ha ringt runt till de andra styrelsemedlemmarna och därefter fått dem att säga ja till det aktuella avtalet, men enligt uppgift kan inte avtalet skrivas på förrän han har bestämt sig för att sluta i Riksdagen.

– Det jag har pratat med styrelsemedlemmarna om är vilka förutsättningar jag har och vad jag kan bidra med för att tillmötesgå föreningens behov, säger Johnny Skalin till ST.

Avtalet som flera av partiets medlemmar anser är stötande innebär att 450 000 kronor ska betalas ut till Johnny Skalin senast den 1 januari 2021. Därefter skall han få 310 000 kronor per år för sitt konsultuppdrag, med en årlig uppräkning fram till och med 31 december 2026. Han ska dessutom kunna fakturera SD Sundsvall upp till 32 timmar per månad à 800 kronor per timme plus moms under avtalsperioden.

– Johnny Skalin räknar nog kallt med att han inte får behålla sin riksdagsplats en mandatperiod till, säger en person med insyn i partiet.

Tills vidare har Johnny Skalin ett riksdagsarvode på 68 400 kronor i månaden samt ett arvode som gruppledare i Sundsvall på 20 496 kronor per månad. Vid sidan av det kan det utgå mötesarvoden kopplat till kommunstyrelse- och kommunfullmäktigemöten. Hur Skalins avtal som länsordförande i SD Västernorrland är formulerat är oklart.

Johnny Skalin säger till ST att han inte har bestämt sig för när han tänker lämna riksdagen, men att han tycker det är svårt att vara borta mycket från sin familj.

– Riksdagsarbetet är hedervärt och jag trivs med det, men jag tycker också om att vara tillgänglig för mina nära och kära hemma. Man kan inte krama sina barn på distans eller pussa sin sambo godnatt när man är i Stockholm, säger han.

Skalin skulle även vilja vara mer tillgänglig inom lokalpolitiken.

– Jag skulle också vilja lyfta kompetensnivån vilket efterfrågas. Medlemmarna vill lära sig mer. Jag slits mellan olika lojaliteter, säger han.

Om Johnny Skalin lämnar riksdagen är han garanterad en omställningslön i fem år.

– Jag vill inte ha ett omställningsbidrag, men jag vill inte heller lämna riksdagen för ingenting. Ska jag lämna riksdagen vill jag veta att jag har ett jobb, säger han.

För de 450 000 kronorna som Johnny Skalin ska få för det föreslagna konsultuppdraget ska han hålla i en rad utbildningar, däribland fyra utbildningar för kommunfullmäktigegruppen i Sundsvall, där han själv, Mats Hellhoff, och flera andra medlemmar ingår. Han ska även hålla i en utbildningssatsning särskilt riktad mot kvinnor.

Såväl Sverigedemokraterna i Sundsvall, som i länet, har några turbulenta år bakom sig. Flera tidigare medlemmar och förtroendevalda har uteslutits eller hoppat av på grund av att de har ansett att partiet under lång tid har varit toppstyrt av Johnny Skalin och Mats Hellhoff.

Under Johnny Skalins tid i Sverigedemokraterna lokalt har partiet bland annat uppmärksammats för att ha anställt två av hans närstående, däribland hans exfru. För närvarande arbetar hon som politisk sekreterare för Sverigedemokraterna både i Sundsvalls kommun och i Region Västernorrland.

