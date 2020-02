Storförlusten till trots – det tar GIF-tränaren med sig från mötet med norska storlaget: "Då har vi mycket vunnet"

Förra året åkte GIF Sundsvall till Trondheim för att möte Rosenborg.

Den historien slutade 5-1 till det norska laget.

På lördagen, ungefär ett år senare, var det dags igen.

Då slutade mötet återigen 5-1, efter att Rosenborg öppnat starkt och tagit ledningen med 2-0 med mindre än 20 minuter spelade.

– Jag tycker att de är bra. Det är ett topplag i Norden vi möter. De är fysiska och skickliga, konstaterar Henrik Åhnstrand från bussen som ska ta Giffarna hem till Sundsvall igen.

► Engbloms första mål, tuff debut och svag insats – när GIF åkte på storstryk mot Rosenborg

Resan till Rosenborg var den första bortamatchen för den här försäsongen.

Tidigare har GIF mött ÖFK (slutade med förlust med 3-1) och AIK (seger med 1–0).

– Det här var en rolig match för oss att spela, sedan är det inte kul att förlora med 5-1. Men killarna står upp i 90 minuter och ger sig inte, säger Åhnstrand.

Han fortsätter:

– Deras tredje, fjärde och femte mål är skitmål egentligen och de kommer när vi är inne i en bra period i matchen. I den första halvleken har vi ett bolltapp och en studs som leder till mål.

När domaren blåst av för pausvila lyste 3–0 på resultattavlan. Ett tufft underläge för GIF som ändå tog sig i kragen och kom ut med ny energi i den andra halvleken.

– Vi sa i paus att vi inte skulle vika ner oss, utan gå ut och göra en bättre andra halvlek och det tycker jag att vi lyckades med.

► GIF föll stort mot Rosenborg – så var matchen: "Klart rättvis seger"

Resultatet till trots är det flera saker som åker in på pluskontot när Åhnstrand summerar vistelsen i grannlandet.

– Jag tycker att spelarna visar en jäkla karaktär. De knyter näven och ger sig inte utan står upp i 90 minuter. Sedan tar vi också med oss det tempo som vi behöver spela i. Om vi kan ta med oss delar av det tempot in i seriespelet så har vi mycket vunnet, säger han.

Under matchen gjorde GIF ett antal byten, bland annat kom David Myrestam in under den andra halvleken. Försvararen, som hållits tillbaka på grund av skadebekymmer och sjukdom, gjorde med det sina första minuter i GIF-tröjan för den här säsongen.

– Det var kul att se honom tillbaka på planen, speciellt efter den tuffa starten han har haft. Han kommer in och visar hur skicklig han är och att han är viktig för oss i laget, säger Henrik Åhnstrand.

Rosenborgs BK–GIF Sundsvall 5–1 (3–0)

Målen: 1–0 (11) Pål André Helland, 2–0 (18) Even Hovland, 3–0 (39) Kristoffer Zachariassen, 4–0 (61) Torset Johnsen, 4–1 (77) Pontus Engblom, 5–1 (79) Eik Botheim.

Så spelade GIF

Startelvan: Andreas Andersson – Johan Andersson (ut 45), Anton Eriksson, Alexander Blomqvist, Dennis Olsson – Paya Pichkah, Juanjo Cíercoles – Jesper Carström (ut 65), Oliver Berg, Albin Palmlöf (ut 45) – Marc Mas Costa.

Ersättare: Llyd Saxton (mv), Teodor Stenshagen (in 85), David Myrestam (in 65), Albin Ekström (in 45), Pontus Engblom (in 45), Hamse Nuur (GIF:s U19), Grey Hoffman (GIF:s U19).