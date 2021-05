Storspelet kom av sig – GIF höll undan och vann efter dramatik: "Nära hjärtinfarkt"

När GIF Sundsvall fick komma hem till NP3 Arena visade laget inspiration och sylvass klass direkt. Pontus Engblom rann igenom och gjorde 1–0, Erik Andersson fyllde på med 2–0 och då hade bara åtta minuter gått i mötet med nykomlingarna Vasalund.

Vid båda målen agerade Linus Hallenius framspelare.

När 3–0 kom var det Dennis Olsson som slog ett hårt, curlat inlägg som Pontus Engblom dundrade in. Då hade 18 minuter gått.

Men någon enkel seger blev det inte. Det massiva övertaget och mängden chanser under matchens första 45 minuter innebar "bara" en 3–0-ledning och efter paus mattades spelet av.

Vasalund gnagde sig in i matchen och 20 minuter in i den andra halvleken skickade Charbel Georges en lång lyra in mot GIF Sundsvalls straffområde – och in över Davor Blazevic. En målvaktstavla och 3–1.

Det gav gästerna vittring samtidigt som GIF började darra.

En reducering med fem minuter kvar förvandlade avslutningen till en rysare.

Men GIF höll undan och tog den andra raka segern.

Sportchef Urban Hagblom pustade ut.

– Jag vet inte om jag fick en hjärtinfarkt eller om det bara var nära.

Robert Lundström skakade på huvudet, men log, när han lämnade arenan.

– Det kunde och borde nästan ha stått 5–0 i paus, säger ytterbacken som är på väg tillbaka efter sin skada.

– Jag kommer att träna för fullt till veckan.

► Matchen

GIF Sundsvall–Vasalunds IF 3–2 (3–0)

Mål: 1–0 (2) Pontus Engblom (Linus Hallenius), 2–0 (8) Erik Andersson (Linus Hallenius), 3–0 (18) Pontus Engblom (Dennis Olsson), 3–1 (65) Charbel Georges, 3–2 (85) Alexander Andue.

Domare: Magnus Lindgren.

Publik: 8.

► Statistiken

Skott: 15–8.

På mål: 7–4.

Hörnor: 3–2.

Gula kort: 0–1.

► Betygen

Davor Blazevic 2

Hade inte mycket att göra i första halvlek, nästan ingenting alls. Men stod stabilt på det han fick på sig. Tavlan vid Charbel Georges reduceringsmål kunde ha blivit förödande.

Niklas Dahlström 3

Är och ska vara en mittback. Rejäl i det mesta han gör.

Alexander Blomqvist 3

Klippan och navet i tremittbackslinjen.

David Myrestam 3

Nyttig och klok. Sattes inte på så svåra prov.

Albin Ekström (ut, 64) 2

Helt okej. Inte riktigt så delaktig i offensiven som vi vet att han både kan och vill.

Pontus Silfwer (ut, 88) 3

Riktigt bra i första halvlek. Vann bollar på mitten, var bra i uppspelsfasen och levererade framåt. Stod för två "hockey-assist", där crossbollen till 2–0-målet var ypperlig. Svagare i andra.

Daniel Stensson 4

Superdupernyttig. Som vanligt. Dock tunn i sin aktion vid Vasalunds 3–2-mål.

Erik Andersson (ut, 61) 4

Gjorde en riktigt bra första halvlek. Ett mål kunde ha blivit fler. Fick mycket ytan framför Vasalunds backlinje och visade vilken skicklig fotbollsspelare han är. Tvingades kliva av efter en timme.

Dennis Olsson 3

Inlägget till Pontus Engbloms 3–0-mål var stenhårt och precist, helt enkelt mästerligt. Olssons vänsterfot är ett vapen.

Linus Hallenius 4

Nyckelspelare i första halvlek. Levererade passningarna till både 1–0 och 2–0. Inblandad i mycket och agerade bra targetspelare. Gjorde nog sin bästa match sedan återkomsten.

Pontus Engblom (ut, 88) 4

Gör två mål som visar vägen till seger. Har nu tre mål på två senaste matcherna och känslan är att han börjar hitta målformen.

Inhoppare:

Paya Pichkah (in, 61) 2

Kom in i stället för Erik Andersson. Hade många möjligheter att slå passningar till djupledslöpande kompisar, men precisionen var inte god nog.

Teodor Stenshagen (in, 64) 2

Kom in när GIF var tillbakapressade. Gjorde inte så stora avtryck, vare sig framåt eller bakåt.

Jesper Carström (in, 88) och Johan Bengtsson (in, 88) spelade för kort tid för att betygsättas. Oscar Jonsson (mv), Anton Eriksson och Ludvig Nåvik spelade inte alls.

► Bäst på planen

Linus Hallenius, GIF Sundsvall. "Många – faktiskt alla – var bra i GIF under den första halvleken, men frågan är om inte Hallenius ändå var bäst. Delaktig i oerhört mycket och framspelare två gånger om när Giffarna fick en riktig smakstart. Skapade ständig oro."

► Notera att ...

... den sena premiärmatchen på NP3 Arena förgylldes av både ett flerstegsraket-tifo och skönsång från åtta tappra trotjänare i Patronerna. En föraning om vad som komma skall när publiken en vacker dag får börja komma tillbaka.

► Nästa match

Fredag 22 maj (15.00): Örgryte IS–GIF Sundsvall (Gamla Ullevi).