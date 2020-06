Stort intresse för lokal mat i coronatider – Rekoringen växer: "Har tre- eller fyrdubblats sedan i mars"

I vårt landskap finns en hel del intressant att upptäcka vad gäller mathantverk – suget efter lokalt producerade livsmedel och smakupplevelser är större än någonsin.

– Intresset för att handla mat genom Reko-ring har ökat under coronapandemin. Under våren har det rullat in många nya konsumenter och producenter, det har tre- eller fyrdubblats sedan i mars, säger Amanda Alskog, administratör i gruppen.