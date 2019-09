Stort intresse för ÖFK-rättegången – se bilderna från tingsrätten i Härnösand

Ett stort medieuppbåd med reportrar och fotografer hade samlats vid tingsrätten i Härnösand och rättssalen var fullsatt med cirka 40-50 personer utöver rätten, åklagaren, de tilltalade och försvarsadvokaterna.

Åtalspunkterna för Daniel Kindberg är två fall av grov trolöshet mot huvudman och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman, samt grov bokföringsbrott och fyra fall av medhjälp till grovt bokföringsbrott.

En Sollefteåföretagare samt en tredje man står också åtalade i ekobrottshärvan.

Under den första rättegångsdagen presenterade åklagarna vad de kommit fram till under sin utredning, bland annat hur man gått igenom Sollefteåbons företag och hur bolagets resultat sett ut. Hela härvan började nystas upp under 2017 i samband med att Skatteverket granskade Sollefteåföretaget.

Åklagarna Niklas Jeppsson och Peter Jonsson menar att Daniel Kindberg har varit en del av ett brottsupplägg där falska fakturor använts för att föra in pengar till ÖFK.

Östersundshem anser sig tillsammans med ett byggföretag vara drabbade av den påstådda brottsligheten och vill att de åtalade ska betala tillbaka över 19 miljoner kronor till bolagen.

Vittnesförhören kommer att starta den 20 september. Både åklagarsidan och försvaret har sagt att de inte kommer att ge några intervjuer innan rättegången är slut men i samband med att rättegången startade sa Daniel Kindberg att han tycker att det är skönt att det drar igång nu.

