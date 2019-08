Stort sökpådrag efter försvunna kvinnan i Söråker: "Kommer hålla på en bra bit inpå natten"

TV: Vi sände live med anledning av den försvunna kvinnan.

Kvinnan är i 80-årsåldern och försvann vid 12.30-tiden på lördagen från sin bostad och har sedan dess inte setts till.

– Polisen har sökt efter kvinnan sedan halv ett-tiden i dag. Hon är anmäld försvunnen och det bedöms att hon behöver hjälp för att hitta hem igen. Så vi är ute och söker just nu efter farbara vägar och områden där vi förväntas kunna anträffa henne i, säger Marcus Grahn, som är räddningsledare vid polisen.

Som mest har det varit åtta polispatruller som sökt efter kvinnan under dagen. Man har även haft hundpatruller på plats och en polishelikopter, men den avbröt sitt sökande när det började mörkna.

Polisen har upprättat en samlingsplats vid Söråkers IP och polisen kommer att söka på aktivt under kvällen och natten.

– Vi kommer hålla på en bra bit inpå natten. Med tanke på vädret och temperaturer är det gynnsamt för oss, det är ju inte jättekallt ännu. Och om vi inte lyckas hitta henne kommer vi ta nya tag när det ljusnar, säger Marcus Grahn.

Kvinnan är cirka 160 centimeter lång och hade på sig blå jeans, en blå/grå kofta och vinröda tofflor vid försvinnandet. Hon ska även gå framåtlutad och vara lite krokig i ryggen. Kvinnans ena fot är lindad från foten upp till knät. Vid iakttagelser av kvinnan uppmanas man ringa till polisen på 114 14.

Missing People har varit i kontakt med polisen och kommer att genomföra en sökinsats under natten. Polisen välkomnar all hjälp från allmänheten men råder de som vill hjälpa till att ta kontakt via en frivillig hjälporganisation.

– Det är för att vi ska ha lite struktur och veta var olika resurser befinner sig. Det är speciellt viktigt för oss som söker med polishundar. Vill vi ju att områden vi söker inte ska vara genomtrampade av andra och förstöra eventuella spår, säger Marcus Grahn.