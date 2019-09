Succé för Gottfrid Krantz – vidare till fredagsfinalerna: "Gotte, det här är höstmys deluxe!"

Byns alldeles egna Gottfrid Krantz hade inför fredagens kvalfinal i Idol tagit sig igenom alla prövningar han ställts inför. Nu var det dags för det allra sista hindret innan fredagsfinalerna.

"Gotte" var först ut i startfältet med "Take it easy" med Eagles. I flanell och jeansväst gjorde han det han brukar göra bäst, bjöd på lite rock'n roll.

– Plattan i mattan! Det var Anders Bagges spontana reaktion när han avslutat numret

Bagge var inte den enda i Idoljuryn som strödde lovord över 24-åringen från Gussjö.

– Gotte, det här är höstmys deluxe! Det jag framför allt uppskattar är att du håller dig till det du är bra på att göra och utvecklas inom det, sa Niki Amini.

Kishti Tomita verkade helt tagen av framförandet.

– Yihaa, you bring out the southern bell in me. Jag tänker på Kevin Costner, jag vill börja dansa linedance, det här är lovely, sa hon.

Efter ett två timmar långt program hade alla röster räknats och Idol var framme vid det dramatiska och nervösa avslöjandet med vilka som skulle få ta plats på en av de 12 stolarna på den stora scenen.

Efter många namn kom de slutligen fram till Gottfrid Krantz, och det stod klart att han gått vidare hela vägen. Fredagsfinalerna nästa – för "Gotte".