Succé för SDFF:s 15-åriga jättetalang – i första hemmamatchen: "En av de största talangerna som jag har haft"

Fem matcher, fem segrar. Så ser facit ut för Sundsvalls DFF i division 1 norra Svealand.

Den femte av dessa trepoängarna spelade SDFF in under lördagens hemmamatch mot segerlösa bottenlaget Gefle IF. 4–0 slutade matchen efter att SDFF gjort alla fyra mål i den andra halvleken, varav tre inom loppet av fyra minuter.

– Vi gör det bra över 90 minuter, men jag skulle ändå vilja kräva lite mer av första halvlek. Spelbarhet och kreativitet, för det ser lite ängsligt ut när de backar hem och vi hela tiden måste slå långa uppspel från våra mittbackar. Det vill vi helst inte göra, säger SDFF-tränaren Mikael Melin.

– Men en skön seger. De har ju bara en poäng, det visste vi innan. Men vi visste också att de har spets och att de ligger längre ner än vad de ska göra.

Ett av den andra halvlekens utropstecken var Ida Åkerlund. Inbytt i den 69:e minuten gjorde den blott 15-åriga talangen 3–0-målet i öppen kasse, några minuter efter sitt inhopp.

Därtill spelade hon fram till Sara Nimanis 4–0-mål.

– Det är en av de största talangerna som jag har haft. Hon är så ung också, bara 15. Klok, både som spelare och som person, och kan bli hur bra som helst. Just att komma in med 25 minuter kvar och de är lite trötta - hon är så explosiv med bollen och tar sig förbi. Vi ska skynda långsamt med henne, men hon är en jättetalang, säger Melin.

Åkerlund själv var så klart nöjd med sina poäng.

– Ja, roligt att man fick sätta en pinne och en assist. Jag försöker bara att kolla runt och lära mig av andra. Jag är ju trots allt väldigt ung för att spela i division 1, så det är bara att göra sitt bästa. Sedan är jag väldigt nöjd med att jag fick hoppa in också. Det är ju inte garanterat att man får göra det heller, säger hon.

Inhoppet mot Gefle markerade hennes andra match för SDFF:s A-lag. I den förra omgången, borta mot Gamla Upsala SK, fick hon också hoppa in. Då blev det tolv minuter. Denna gång - i hennes första A-lagsmatch på hemmaplan - blev det knappa tio minuter mer.

– Det känns jätteroligt. Jag har alltid spelat med äldre, hoppade in i division 3 första gången när jag var tolv och så där. Men jag försöker att ta små steg. Det får inte gå för snabbt.

Ytterligare tecken på sin talang fick Åkerlund tidigare i sommar. I juli blev hon, tillsammans med SDFF-kamraten Alva Israelsson, uttagen till riksläger på Bosön. Ett läger som ersatte det klassiska Halmstadslägret, på grund av rådande coronaläge.

– Det var jätteroligt att man fick åka ner och lära sig. Det var jätteroligt att få träffa nya spelare och lära sig av alla andra. Även teori, för det handlar inte bara om att prestera ute på planen. Man ska kunna spelet. Hoppas att man får fler sådana möjligheter.

För närvarande alternerar Åkerlund mellan A-laget och F17-laget.

Chanserna med A-laget lär dock inte bli färre efter lördagens insats.

– Förra matchen var det mycket att vi bara skulle sparka bort bollen. Då var det så tungt och tufft. I dag får hon mer sin rätta roll, som hon ska och som hon bör ha. Vi får inte stressa henne och ställa för stora krav. Men fortsätter hon så här så blir det ju svårt att hålla henne borta från startelvan, säger Melin.

MATCHEN

Sundsvalls DFF–Gefle IF 4–0 (0–0)

Mål: 1–0 (48) Linnea Strand, 2–0 (70) Alva Eriksson, 3–0 (72) Ida Åkerlund, 4–0 (74) Sara Nimani.

Domare: Michael Lie

Publik: 49