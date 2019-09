Sund föll efter tre tappade ledningar i galna matchen: "Vi har ju ett guldläge"

Sund gjorde matchens första mål efter dryga halvtimmen där Mohammed Dirwai avslutade en snabb omställning.

Därefter ledde man med både 3–2 och 4–3, bara för att få se alla poäng glida dem ur händerna i matchens slutsekunder då Älgarnas Mihai Robu knorrade in en frispark.

– Det är inte lätt... Vad ska man säga? Vi har ju ett guldläge att göra 5–4, suckar tränaren Emad Nademi efter matchen.

Guldläget ja.

Ständige målskytten Christoffer Nerkman, som redan gjort ett mål i matchen, serverades ett friläge rakt framför mål av Zakaria Bel Mekki och det var fler än Emad som räknat in 5–4 när Nerkman la upp bollen för skott i den 90:e matchminuten.

Den här gången fick de, till Sundlägret stora besvikelse, se bollen flyga över mål och istället var det alltså Älgarna som tog alla tre poäng.

– När det är just Nerkman tänker man att den sitter, men jag jinxade väl det. Det är såhär det har sett ut hela säsongen, det är domslut emot och vi missar lägen. Speciellt nu under hösten har vi missat många frilägen. Det är surt som fan. Vi hade verkligen behövt den här segern. Jag tycker att vi lyfter oss i andra halvlek, trots att vi får ett tidigt mål i baken. Men det är det läget som grämer en, hade vi suttit den hade vi fått minst en pinne och det hade varit värdefullt, säger Nademi.

Tack vare att Lucksta föll i sin match finns det ännu hopp för Sund att undvika nedflyttning då de har tre matcher kvar att spela och tre poäng upp till just Lucksta på kvalplatsen. De har dessutom en match mindre spelat än Lucksta.

– Poängen ska in, vi måste vinna matcherna. Kan vi inte stänga matcher som denna då blir det tufft. Det såg skakigt ut i försvaret under våren men det har varit bättre under hösten, men idag var det skakigt igen. Det var liksom farligt varenda gång de kom. Det gäller att mobilisera om och motivera grabbarna, säger Nademi.

IF Älgarna–Sund IF 5–4 (1–1)

Målen: 0–1 (34) Mohammed Dirawi, 1–1 (39) Mohammed Kadura, 2–1 (47) Mostafa Afzali, 2–2 (53) Christoffer Nerkman, 2–3 (55) Zakaria Bel Mekki, 3–3 (58) Asmir Hadzibulic, 3–4 (73) Zakaria Bel Mekki, 4–4 (77) Asmir Hadzibulic, 5–4 (90+4) Mihail Robu

Varningar: 1–2

Domare: Andreas Olsson

Publik: 83, Ängvallen