Sundsvall bommade direktkval till Hockeyettan – trots seger: "Det är idrottens hårda baksida"

När Sundsvallstränaren Björn Forsgren svarar på frågor efter matchen är det med en tom blick. Han är besviken. Det var inte så här det skulle sluta för laget som tog hem Alltvåan.

– Det är skittrist det här alltså. Det är den tråkigaste straffvinsten jag varit med om i alla fall, säger han.

Det såg klappat och klart ut när Sundsvall ledde med 4–1 över Härnösand en bit in i den andra perioden. Man hade flytet med sig, puckarna studsade in samtidigt som gästerna fick ett mål bortdömt (spark) och dessutom bommade en straff.

Men 4–2-reduceringen med sekunder kvar av den gruffiga mittenakten var början på slutet för drömmen om att bli helt klart, på sportsliga grunder, för Hockeyettan.

I den tredje perioden ville inte pucken in samtidigt som Härnösand såväl reducerade (4–3) som kvitterade (4–4) inom loppet av drygt två minuter en bit in i den sista perioden. Men trots en frenetisk jakt från Sundsvalls sida, uddamålsseger under ordinarie tid hade lett till en avgörande kvalmatch på torsdag, så blev det inga fler mål.

Då Härnösand hade vunnit den första matchen på hemmais med 6–5 räckte likaresultatet för seger sett över två matcher.

– Man vill alltid kunna avsluta säsongen med att vinna sista matchen och det var det vi siktade mot, och så blir det det här avslutet ... det är trist, säger Forsgren som snackade ner förlusten med spelarna i omklädningsrummet efteråt.

Vad sa ni?

– Vi snackade om det som hänt och allting. Det är tyst därinne och alla känner likadant. Men det är idrottens hårda baksida, det är jävligt roligt när man vinner och det går bra men minst lika jobbigt, tungt och trist då man förlorar.

Vad är det som gör att ni förlorar mot Härnösand sett över två matcher?

– Det är små marginaler. Det är några individuella grejer där Härnösand sätter sina lägen och vi bommar våra. Vi är inte utan chanser i tredje perioden att kunna göra mål utan det är verkligen små marginaler.

Men det finns stora chanser till att Sundsvall spelar i Hockeyettan nästa säsong. Först och främst måste man bli erbjuden en av de vakanta platserna, därefter ska också föreningen själv bestämma sig för om man vill ta erbjudandet. Ekonomin får inte äventyras, som ordförande Magnus Svensson tidigare sagt till ST-sporten.

– Jag vill personligen att Sundsvall Hockey ska spela i division 1. Sedan ska sportkommittén ta beslutet om vi kan göra det eller inte, att det finns förutsättningar för hela verksamheten, säger Forsgren.

Kval till Hockeyettan, match 2/2

IF Sundsvall Hockey–AIK Hockey Härnösand 5–4 efter straffar (1–1, 3–1, 0–2, 0–0, 1–0)

Första perioden: 1–0 (07.10) Filip Fällman (Viktor Johansson, Gustav Fredriksson), 1–1 (10.25) Lukas Vesterlund (Rasmus Andersson).

Andra perioden: 2–1 (26.48) Simon Sjöberg (Oliver Wallin, Niclas Wedin), 3–1 (30.10, spel i numerärt överläge) Hampus Almén (Marcus Ullsten, Viktor Johansson), 4–1 (33.01) Isak Andersson (Hampus Almén, Emil Lindqvist), 4–2 (39.26) Victor Blom (Johny Gustafsson, Christopffer Rikner).

Tredje perioden: 4–3 (46.05) Linus Rödlund (Niclas Rikner, Fredrik Hellgren).

Skott: 41–34 (17–8, 10–18, 9–5, 4–5)

Utvisningar, Sundsvall: 4x2. Härnösand: 5x2.

Domare: Alexander Skopac, Pontus Pettersson, Claes Sundqvist.

Publik: 513.