Sundsvall får nycirkus varje helg i september: "Det blir en fest"

Allt eftersom coronabeskeden om höjda publiktak dröjde flyttades kulturlivets fokus till hösten i stället.

Cirkuslyftet, där bland andra Sundsvalls Kommun, Cirkus Elvira och Scen Sundsvall samarbetar för att göra Sundsvall till ett nav för nycirkus, såg stora möjligheter just i september.

– Vi såg att Sundsvalls Teater var ledig en hel del, och i grunden låg också ett residens med kompaniet Below Zero. Det fanns möjligheter till en familjefest, säger Håkan Nordman från Cirkuslyftet.

Ett residens är en sorts stipendium som innebär uppehålls och träningsmöjligheter här under en viss tid, och kompaniet brukar tacka med att förlägga urpremiären av föreställningen de tränar in här. Below Zero är ett ganska nytt kompani med fyra artister, och urpremiären på "Korus" inleder cirkusmånaden september.

Helgen därpå är barnen och familjernas. "Marmelad" r mjukcirkus med kombinerar dans, jonglering och bollar som ser goda ut. "Tidsfördriv" är en språkfri föreställning med två akrobater och två musiker om leken som försvann. Och Victor från Nordcirkus i Jämtland tar med en virrvarrig resa genom cirkusens historia - och myntar termen "cigarrboxjonglering".

Tredje helgen tar Cirkus Elvira över. "Circus on the Top" är vuxencirkus som vanligen kommer till under somrarna med cirkus för barn på Norra berget.

– Det är skillnad på att cirkus för barn och för vuxna, och på berget går alla omkring och funderar ut saker som man inte kan göra i ett Sommarskoj, säger Thomas Jerbo i Cirkus Elvira.

Några professionella artister kommer med, och nu finns också många duktiga amatörer i Sundsvalls Stadscirkus, tycker han.

– Vi har gjort cirkus till klezmer och haft folkmucirkus, men det finns ju en kille som gjort musikvideos i cirkusverkstan – Yohio. Hans musik har drag och är jättebra att göra cirkus till, så vi har fått låna videorna.

Sista helgen i september bidrar Scen Sundsvall med Sirqus Alfons, som tidigare besökt Sundsvall. Där kombineras cirkuskonster med massor av teknik.

Biljetter börjar säljas den 2 juli.

Fakta/Septembercirkus

4-5/9 "Korus" - urpremiär med kompaniet Below Zero

10-12/9 Familjefest: "Marmelad" med Claire Parsons Co; "Tidsfördriv" med Kompani Kläng och "Victors Varité och Virrvarr" från Nordcirkus

17-19/9 "Circus on the Top" med Cirkus Elvira och Sundsvalls Stadscirkus till Yohios musik

23/9 "Play" med Sirqus Alfon