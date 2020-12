Sundsvall Hockey studsade tillbaka direkt – Alm Westling tvåmålsskytt i segern: "Riktiga skitmål"

Efter coronapausen var Sundsvall Hockey tillbaka i spel igen i helgen.

Under lördagen blev det förlust mot Östersund på bortais, men hemma i Brandcode Center blev det en säker seger mot Vännäs.

– Jag tycker att vi spelade bra. Vi förde spelet i fem mot fem och var det bättre laget. Vi tog lite onödiga utvisningar och lät dem komma in i matchen när vi slarvade i box play, men annars kontrollerade vi matchen väl, jobbade mycket för varandra, täckte skott och låg rätt i banan, konstaterar forwarden Fabian Alm Westling.

Själv blev han också tvåmålsskytt.

– Jag vet inte om jag kan ta så mycket cred för dem. Jag var mest på rätt plats vid rätt tillfällen. Det var två riktiga skitmål som man kan kalla det.

Första målet var när Sundsvall tog ledningen till 2–1 i andra perioden, och sedan när laget återtog den igen efter 3–3 i tredje perioden.

– Första målet var det Pallin (Philip) som gjorde en fin inbrytning och tryckte pucken mot kassen. Jag såg bara att den landade bakom keepern, så jag tryckte mig in och tryckte in en retur.

– Vid andra målet drev Lindström (Jonas) in med pucken på kanten, och jag försökte bara störta på mål i mitten. Då la han in en flippmacka som jag kunde knacka dit på volley och sedan trycka in på retur bakom målvakten. Två skitmål som sagt.

Men de räknas också.

– Haha, ja så är det absolut.

Sundsvall Hockey har ett tufft spelschema med sex matcher på nio dagar, där två nu är avklarade.

En utmaning efter pausen som tvingades fram efter coronautbrott i klubben.

– Det är lite ovant, men det är bara att gilla läget. Det är något vi måste ta oss igenom. Det blir typ sova, äta, träna och spela ishockey kan man säga.

Närmast väntar Örnsköldsviks HF på hemmais på onsdag. Ett lag som Sundsvall föll mot i premiären med 1–0.

– Det var en väldigt underlig match med utvisningar och lite nerver. Det blev lite hafsigt spel då, men nu tycker vi ändå att vi ska ha bra chans att ta tre poäng mot dem. Om vi gör samma jobb som i dag och spelar lika disciplinerat så tror jag att vi har en god chans till det.

Matchen

IF Sundsvall Hockey – Vännäs HC 5–3 (0–0, 3–3, 2–0)

Andra perioden: 0–1 (0.51) Mathias Wikström (Alexander Karlsson, Filip Bergsdorf), 1–1 (1.28) Simon Sjöberg (Filip Sjöberg, Emil Wengelin), 2–1 (8.47) Fabian Alm Westling (Philip Pallin, Emil Lindqvist), 3–1 (10.15) Filip Sjöberg (Simon Sjöberg, Jakob Lundberg), 3–2 (17.42) Alexander Karlsson (Mathias Wikström, Marcus Runnkvist), 3–3 (19.35) Mathias Wikström (Marcus Runnkvist, Alexander Karlsson).

Tredje perioden: 4–3 (9.57) Fabian Alm Westling (Jonas Lindström, Gustav Sillerström), 5–3 (11.09) Isak Andersson (Anton Avehag).

Skott: 37–39 (14–17, 5–11, 18–11)

Utvisningar, IFSH: 2x4, Vännäs: 2x2

Domare: Joacim Löfgren.

Publik: 0