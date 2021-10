Sundsvall Hockey tar ställning i konflikten: "Det här har kokat länge"

En bit ned i seriesystemet spelar 40 lag i fyra serier i ATG Hockeyettan.

– Vi har en liknande organisation som i SHL och Hockeyallsvenskan. Vi skapar en organisation för att dra in pengar centralt och på så sätt lyfta ekonomin för alla klubbar. Det har man beslutat och alla var med på det, säger Sundsvall Hockeys ordförande Magnus Svensson.

Seriernas matcher ska sändas och det finns en modell för hur pengarna ska fördelas.

– De sportsliga resultaten avgör och det har alla varit överens om. Men det finns två klubbar som vill ha mer, säger Svensson.

Så här kan vi inte ha det och alla klubbar börjar lessna.

Karlskrona HK i söder och Bodens HF i norr är klubbarna som bryter mot både mönster och avtal.

– De sänder inte matcherna och då vill ATG inte betala. Varje gång vi åker till Boden och spelar får vi ett avdrag. Vi tycker inte att det är okej, så här kan vi inte ha det och alla klubbar börjar lessna, säger Svensson.

Konflikten eskalerade och blev väldigt tydligt i helgen när Örnsköldsvik bestämde sig för att inte åka till Boden.

På isen i Björknäshallen fanns ett hemmalag och en domare i lågskor. Men inga motståndare.

– Övik hade modet att stå upp och vi supportar dem. Vi hade ett möte häromdagen och det här har kokat länge, säger Magnus Svensson.

Sundsvall Hockey ställer sig klubben bakom Örnsköldsvik HF och deras beslut.

"IF Sundsvall Hockey uttrycker vårt fulla stöd för ÖHF beslut att begära framflyttning av sin bortamatch mot Boden. Med hänvisning till att Boden Hockey vid sina hemmamatcher ej uppfyller tävlingsbestämmelserna och HockeyEttan-föreningarnas gemensamma gällande avtal, samt att detta drabbar IF Sundsvall Hockey och övriga HE-föreningar på ett väldigt negativt sätt, så begär Sundsvall att vår planerade match mot Boden den 7 november skjuts framåt i tiden. Bodens agerande orsakar så stora ekonomiska skador, samt riskerar avtal med betydande intäkter, att IF Sundsvall Hockey inte kan acceptera att delta i sådana matcher. Vi ber därför SIF och HE att flytta fram denna match till ett senare datum, när Boden uppfyller tävlingsbestämmelserna och gällande avtal. Mot bakgrund av detta så utgår vi ifrån att SIF inte kommer att utfärda några som helst sanktioner mot ÖHF eller andra klubbar som begär att deras matcher ska flyttas".

– Vi vägrar inte att spela, om de uppfyller avtalen kan vi åka upp direkt, säger Svensson.

Magnus Svensson är kritisk till hur Boden – och Karlskrona – agerar.

– Vi måste ha samma regler för alla lag. I media har det här dribblats bort lite när Boden har gått det här att handla om mänskliga rättigheter och EU-konventioner.

Förutom att vara ordförande i Sundsvall Hockey sitter Magnus Svensson i Hockeyettans styrelse.

– I det här uttalar jag mig för Sundsvall Hockey, inget annat.