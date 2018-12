ST för 25 år sedan: Befälshotell invigdes på Åstön och Verna Jonsson har gett ut musik

Barackernas tid är borta. Åtminstone på militärområdet på Åstön. Det slog Bo Svensson, försvarsområdeschef från I 21, fast när han invigde befälshotellet på Åstön på måndagen. Ett hus som militären också vill ska användas till civila ändamål. Kanske till större fester eller som kursgård för allmänheten under de tider på året då huset inte brukas för militära ändamål. För 20 år sedan utbildades varje år cirka 2 500 värnpliktiga på Åstöns skjutfält. I dag är antalet utbildningsplatser nere i cirka 1 000 per år.

Det blev en lugn tisdagskväll den 30 november på stora torget i Sundsvall. Polisen hade laddat upp med ett 20-tal polismän och väntade ett nytt möte mellan antirasister och sverigedemokrater. Därav blev intet. Polisen kunde lugnt värma sig vid brasorna på torget och lyssna på en liten grupp antirasister som höll ett appellmöte vid fyratiden. Mötesdeltagarna var något fler än antalet poliser. Sverigedemokraterna som väntades hylla Karl XII syntes inte till.

Verna Jonsson, Stödes egen sångstjärna, har spelat in en Kassett som kommer ut innan jul. Kassetten heter All of me efter titeln på Vernas vinnarmelodi i den riksomfattande tävlingen Seniorchansen. Finalen i seniorchansen ägde rum på Skansen i Stockholm och Verna Jonsson blev rikskändis. På kassetten finns många klassiska örhängen och äldre schlagers, dock inga julsånger. Inpelningarna började tidigt i somras och då fanns inga tankar på julsånger. Producent för kassetten är Johns musik på Frösön.