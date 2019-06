47 nya lägenheter invigda i Skönsberg – May trivs på nya boendet Heffnersgården: "Ett toppenställe"

Redan 2014 togs det första symboliska spadtaget för det nya äldreboendet i Skönsberg, Heffnersgården. Tanken var att boendet tillsammans med de övriga två, Norra kajen och Granlunda, skulle stå klara före årsskiftet 2016/2017.

Men byggprojekten försenades och med det uteblev det sökta statsbidraget på totalt 20,5 miljoner kronor. Villkoret för att få bidraget var nämligen att byggena startade innan årsskiftet 2015 och var färdiga innan 2017.

Som tredje och sista äldreboende är nu även Heffnersgården, med 47 lägenheter och en total yta på drygt 4 000 kvadratmeter invigd.

– Vi hade självklart gärna sett att det varit klart tidigare men nu är det på plats och det är kul att folk kunnat flytta in, säger Niklas Säwén.

Sammanlagt har de tre boendena skapat 150 nya platser, vilket innebär att kön kortats från 130 personer när det var som mest till att i dag vara 39 personer.

– Vi vet att vi blir äldre och vi vet att vi blir fler, vilket är fantastiskt. Men då behöver vi också möta det behovet, tack vare de här boendena är vi nu på väg. Men vi kommer att behöva fler, vi kan inte vara nöjda, säger Niklas Säwén.

Den 11 mars togs Heffnersgården i bruk och de första personerna flyttade in. En av de boende är May Lundgren, 82, som flyttade in 1 april från eget radhus i Bosvedjan.

Hon trivs i sin nya hemmiljö och strör superlativ över verksamheten.

– Här är kalas, man blir så uppassad. Man får vara ute och sola, personalen är så trevlig och förstående. Det här är verkligen ett toppenställe, säger hon.