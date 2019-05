Akvarellkonstnären Martin öppnar ateljén på Alnö under Konstrundan: "Folkligt koncept"

Martin Granlund gör sig själv och sitt hem redo för årets upplaga av Konstrundan som i år består av en slinga med stopp i bland annat Njurunda, Matfors, Sundsbruk och Alnö. Ifjol ställde han för första gången ut sina tavlor i samband med Konstrundan.

– Jag kom till en punkt då det var dags att ställa ut och det gick över förväntan. Jag sålde mycket mer än jag trodde, men det intresserar mig egentligen inte. Framför allt var det så kul att få möta andra konstnärer och besökare som ville se och diskutera konst, säger han.

Konstrundan i Sundsvall arrangeras av välgörenhetsorganisationen Lions club och i år ställer omkring 70 konstnärer ut sina verk.

– Det är ett folkligt och inkluderande koncept som passar alla, oavsett om man är kunnig inom konst eller inte. Det är ingen elitism i det här. Det finns en stor mångfald, någon har målat traditionell oljemålning medan någon annan skapat graffiti eller popkonst, säger Martin Granlund som förra året ställde ut i Nordichallen.

I slingan finns stopp där flera konstnärer ställer ut tillsammans, som i Nordichallen och Nebulosa Gård, men även stopp i konstnärernas egna hemmiljöer. Under årets Konstrunda kommer Martin att hålla till hemma i den nybyggda ateljén i Stenvik, Alnö.

– Det blir mer personligt och miljön gör målningarna mer rättvisa. Jag hoppas kunna ställa ut hemma mer kontinuerligt i fortsättningen så det här blir ett test, säger han.

För Martin har konsten alltid varit ett intresse, redan sedan barnsben, då mest genom teckningar. I dag arbetar han till vardags med visuell formgivning på Bolagsverket. För fem år sedan hittade han tillbaka till penseldragen efter flera års paus från konsten.

– Med akvarellmålning blir det en rytm, nästan som en dans. Det är hela tiden en massa vägval hur mycket vatten och färg man ska använda och det är det som jag tycker är så roligt, säger han.

I ateljén hemma i Stenvik pryds väggarna av akvarellmålningar, de allra flesta med landskapsmotiv. Som barn tillbringade Martin mycket tid i Högland, Ångermanland, en plats som inspirerat honom.

– Jag är glad som person, men dras mot det här vemodet i bilderna. Ärligt talat är det också lite förlåtande att måla natur. Ingen kan komma och säga att den där tallen eller granen såg inte ut så där. Det ska inte bli helt exakt, för om det blir alldeles för rakt blir det tråkigt tycker jag. Det ska kännas rätt, snarare än att det ska vara rätt, säger han.

Rundan sträcker sig över två dagar den 18-19 maj.

– Jag tror att rundan gör det lättare för folk att ta till sig konst och kultur. Det behöver inte bara finnas gallerier, för då riskerar man att få en viss typ av åskådare. Det här är för alla och det finns ingen tröskel att ta sig över. På flera stopp kan man dricka kaffe och äta en bulle och helt enkelt se det som en trevlig utflykt, säger han.

Martin Granlund:

Ålder: 43.

Uppvuxen: Alnö.

Bor: Stenvik, Alnö.

Familj: Två döttrar.

Intressen: Måleri, musik, fotboll.

Ser: Seinfeld. "Jag har nog sett alla avsnitt säkert 100 gånger".

Lyssnar: Musik. "Speciellt Bob Dylan".

Last: Popcorn.

Samlar: På idéer.

Favoritplats: "Högland, där min mamma är uppväxt".

Favoritcitat: "Making the most of an accident", konstnären John Singer Sargent om akvarellmålning.

Martin om tio år: "Skapar och tycker att det är lika roligt fortfarande".