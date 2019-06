Alva dras till världens läskigaste platser – Sundsvalls bibliotekarier tipsar om sommarläsning: "Jag har själv varit i Paris katakomber och Suicide Forest"

Bibliotekariernas boktips Del 1 av 4

Världens läskigaste platser - visst är det kittlande?

Alva Nordfeldt är färsk som bibliotekarie. Hon har bara arbetat ett år hos Sundsvalls Stadsbibliotek efter examen.

– Jag började läsa väldigt tidigt. Och då ville jag gärna jobba med böcker också. Bara att vara i biblioteksatmosfären är underbart. Och man behöver bara läsa baksidestexten på en bok när man ställer in den i hyllan så har man lärt sig något. Det älskar jag med det här jobbet, säger hon.

I Suicide Forest sägs åldriga japaner förr ha placerats för att dö, och numera går folk dit för att ta sina liv.

Hennes favoritläsning är skräck, true crime (verkliga kriminalfall) - och lyrik. Helst ska det vara fina miljöbeskrivningar och vackert språk.

Hon gillar skarpt Jeremy Bates "World´s Scariest Places" med fem delar: "Mountain of the Dead" i Sibirien, "Island of the Dolls" i Mexico, "Catacombes" i Paris, "Helltown" i Ohio som är beryktad för ockulta och sataniska aktiviteter, samt "Suicide Forest" i Japan.

– Böckerna är fiktion men utspelar sig på verkliga läskiga platser. Jag har själv varit i katakomberna och i Suicide Forest. Där sägs åldriga japaner förr ha placerats för att dö, och numera går folk dit för att ta sina liv. Där sitter skyltar med Tänk på din familj" och "Tänk på att du kan vända ditt liv" och liknande.

I boken kommer en grupp ungdomar dit för att undersöka platsen. Men de går vilse, och strax börjar en efter en av dem hittas hängd – som om de tagit sina liv.

– Det kan vara övernaturligheter som pågår eller inte, och det är spännande med de här böckerna, säger Alva Nordfeldt.

En klassiker i skräckgenren är Daphne du Mauriers "Rebecca", också filmad. En ung amerikanska gifter sig med drömmannen och flyttar till hans gods. Men hon blir alltid jämförd med förra frun, Rebecca, som råkade ut för en olycka. Den nya frun började rota i vem hon var.

– Hon finner att något inte stämmer; att Rebecca tycks ha levt ett dubbelliv. Det är en väldigt spännande bok, ganska tjock men en riktig bladvändare.

Sprillans ny är i stället Ingrid Remvalls "Glasfällan" - en dystopi om det digitala samhället i Hungerspels-stil.

– Några unga vuxna finner att de ofrivilligt är med i ett spel. Det är på liv och död och spelet streamas live inför hela världen. Spelkonstruktören bär på hämnd, särskilt mot huvudpersonen Alice.

– Boken säger att vi redan nu lever i dystopin med allt man kan göra med den digitala tekniken. Men den är också väldigt underhållande.

Skolan måste alla gå i och den ska vara en trygg plats. Ändå blir folk mördade där.

Jenny Milewskis "Yuko" äger rum i Sverige men grundar sig japansk skräcktradition och på de många "urbana legender" som florerar där. De är övernaturliga varelser som kan dyka upp på gatorna, som Teke Teke som förlorat sin nederdel, och Kuchisake-onna vars make skar hennes mun till ett jätteleende.

– I de här legenderna är svart hår ett viktigt element. I boken flyttar huvudpersonen in i ett studentrum. I källaren hittar hon japanska böcker, och i badkaret hittar hon svart hår. Men grannarna är obenägna att prata om det.

Alva Nordfeldt gillar böcker som utspelar sig i skolor, för dem kan många relatera till. En skola är också miljön för "Det som aldrig fick ske" - om skolattentatet i Trollhättan 2015.

– Skolan måste alla gå i och den ska vara en trygg plats. Ändå blir folk mördade där. Här får man veta mycket om attentatsmannen, Anton Lundin Pettersson, och man lär också känna offren väl, säger Alva Nordfeldt.

Alva Nordfeldt läste:

Jeremy Bates: World´s Scariest Places (Ghillinnein Books 2015)

Daphne du Maurier: Rebecca (Senaste utgivning på svenska Modernista 2017)

Ingrid Remvall: Glasfällan (Bokfabriken 2019)

Jenny Milewski: Yuko (Styxx Fantasy 2015)

Åsa Erlandsson: Det som aldrig fick ske (Norstedts 2017)