Bildextra: Förfallet fortsätter på Tranviken beach – ingen lösning i sikte: "Det är jättetråkigt"

Under förra sommaren var stranden vid Tranviken på Alnö ofta välfylld av badgäster som njöt av det fina vädret. Samtidigt som poolen, restaurangen, omklädningsrummen och övriga byggnader var igenbommade. Förfallet tilltog och många irriterade röster höjdes för att det fick fortgå.

Anledningen var att fastighetsägaren, som köpte anläggningen av kommunen 2002, inte hade någon arrendator under förra året och inget tyder på att det blir annorlunda i sommar. Han har under åren arrenderat ut verksamheten men det har varit svårt att få ekonomi på det. Den som drev det under 2017 gick i konkurs och sedan dess står det tomt.

– Fastighetsägaren hör inte av sig själv utan det är vi som försöker få kontakt men det är svårt att få det, säger Lars-Erik Återgård och fortsätter:

– Vi får inga indikationer på att det kommer att drivas och skötas i sommar, än så länge i alla fall.

Han betonar att kommunen har ansvar för själva badstranden. Den kommer de att fortsätta att sköta som vanligt och se till att den är tillgänglig.

– Vi håller rent och snyggt och i höstas lyfte vi upp sanden så att den vattenficka som bildats nära strandkanten försvann. Nu på våren åker vi runt på badstränderna i kommunen och rensar.

Vad tycker du om situationen?

– Jag tycker att det är jättetråkigt, för Tranviken är en otroligt fin strand och anläggning. Vår förhoppning, när den såldes, var att det skulle bli ett lyft och att den skulle utvecklas. Tyvärr så blev det istället ingen verksamhet alls det senaste året, säger Lars-Erik Återgård.

Enda servicebyggnaden som finns nu är en toalett som kommunen har byggt nere på stranden.

– Från att ha varit den anläggning som varit vår mest besökta och som haft mest service så är Tranviken nu den som det finns minst service på.

Enligt Lars-Erik Återgård kommer de att fortsätta försöken att få tag i fastighetsägaren för att få en lösning på problemet.

Sundsvalls Tidning har också sökt ägaren för en kommentar men inte lyckats få kontakt.

Se fler bilder från Tranviken här nedan: