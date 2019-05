Björn Brånfelt: Love? Nä, Facebook will tear us apart

För inte så länge sedan var det ett nöje att gå in på Facebook.

Man kollade vad kompisarna höll på med, om någon ny gammal vän gått med, vad som händer till helgen, om nån hört av sig om nåt, kul grejer.

Det första Facebook-grupperna man gick med i var roliga.

Jag minns, till exempel, gruppen ”What Would Keith Richards Do”, ett filosofiskt community där den legendariske Rolling Stones-gitarristens dekadenta livsstil var måttstock för precis allt.

Lite på allvar, mest på skämt.

Jobbar du till exempel inom vård- och omsorgssektorn och ska börja jobba 07.00 kanske en hamburgare och en stadig Jack Daniels inte är en särskilt lämplig frukost.

Eller så är det det, vad vet man?

Man kunde skriva sånt då, inte särskilt länge sen, alla fattade, förstod undertexten. Men nu?

Förbaskat tveksamt.

Eller, rättare sagt - nej.

Tänker först att det kanske är som kärlek, som kärlek i Joy Divisions klassiker ”Love Will Tear Us Apart”, och ser framför mig en fiffig rubrik på svengelska på det temat även om jag, givetvis, fattar.

Det är inte kärlek som är problemet.

Det är motsatsen.

Hat.

De där första grupperna i Facebooks barndom var skojiga. Sen hände något. Inte över en natt, det var en process, det skedde gradvis.

Kärlek och humor fick konkurrens, andra känslor vällde fram, ilska, hat, bitterhet, allvar.

Det började redan innan Stå upp för den och den-grupperna dök upp i flödet men det var ungefär då det blev tydligt, när en polis med misstänkt främlingsfientlig syn på kriminalitet, plötsligt behövde vårt stöd på Facebook.

Det fanns ruttna äpplen i fruktkorgen. Vinden hade vänt, portarna hade öppnats, yada yada yada.

Jag har hittills kringgått ordet ”främlingsfientlighet”, jag har inte skrivit ”SD-svansen”, jag har inte heller skrivit ”trollfabriker” och påstått att ”lydiga idioter” hjälper till att sprida deras gift på sociala medier och jag tänker inte skriva så heller.

You do the math.

Men Facebook är inte lika kul längre.

Jag har märkt det, du har märkt det, alla har märkt det.

Ja, även de som håller på som de gör vet det också.

Någonting har hänt.

Antingen har det hänt IRL, alltså i verkligheten, off sociala medier, helt naturligt.

Kanske.

Gamla punksvallare hade kanske börjat avsky invandring och tiggeri och fruktat böneutrop och idoliserat Margaret Thatcher (jo, det är sant, det finns såna, jo, det är sant!) av sig själva, utan intryck och uppmuntran från fb-vänner som de inte känner på riktigt, i verkligheten.

Kanske alltså.

TOPPEN: Livet.

BOTTEN: Döden.

Björn Brånfelt

ALLTINGS TIO i TOPP

1. PICNIC BOYS

Oups! Första nya låten på 36 år (!), från punsksvallband. ”Dags att gå” är en gripande hyllning till förlorade basisten Thomas Johansson.

2. TJACKAS PÅSKÄGG

Vad händer? Vilka kommer? Konsertfest? Nånting annat?

Ägget med datumen 26 juli - 27 juli är fortfarande en gåta.

3. HOCKEY-VM

I dag börjar hockeyfesten i tv, med massor av NHL-stjärnor på isen i

VM-lagen.

4. ELIAS PETTERSSON

Succérookien i Vancouver i NHL, från Ånge, nu en av Tre Kronors största stjärnor i VM.

5. ANTON LANDER

Lagspelarnas lagspelare, från Timrå, en av Tre Kronors viktigaste i VM som börjar i dag.

6. HÅKAN LAGHER

Författare och journalist, från Sundsvall, som skrivit biografin ”Quel Bordel” om bortgångna musikgeniet Christer Falk.

7. KITKA

Nytt hett Sundsvallband som drar på USA-turné (!), snart. Premiär i New York 28 maj.

8. KJELL LÖNNÅ

Still going strong. Ledde ”Caprice” förra veckan och självklart…borde vart på listan då.

9. ELEV 19

Spännande utställning på Sundsvalls museum nu.

10. LIVERPOOL

Vände 0-3-underläge mot Barcelona borta, till 4-3 efter 4-0-skräll hemma i tisdags. En av de bästa CL-matcher som spelats - någonsin?

TOPPEN: Hallenius i skytteligan.

BOTTEN: Svante Grundberg fattas oss.