Björn Brånfelt: Medelpad rockar - bättre än någonsin!

En del säger att det var bättre förr.

Tro dem inte.

Börja snacka musik med nån över 30 och du riskerar få en föreläsning om hur häftigt det var förr.

Nån blir lyrisk om popsvängen på 60-talet, nån minns glamrockeran (var Tears på Club Mysac kulmen?), fler kommer prata omkull dig om punken, eran som blev som ett varumärke, Punksvall.

Eller så var synthvågen i postpunkens kölvatten coolast eller hårdrocksboomen efter det eller Sidelake-epoken, milda makter, hiphop och dansmusik, Melodie MC och Grasspeople, Supersci, Remeedeh…glöm inte dem (och de sista är ju igång än):

Glöm det där. Nostalgi är en fiende till utveckling.

Det är här och nu som gäller, mycket bättre än där och då.

Särskilt i Sundsvall och och Medelpad - och det har aldrig varit bättre än nu.

Här några bevis:

► Kitka. Ny akt (Fredrik Hast, från The Confusions och Kolbacken och Frida Madeleine, ex-Red Mecca) som gigat i Japan, ska på USA-turné(och sen Japan igen!”) och släpper debutalbum 22 februari.

► Red Mecca. Nominerade (igen) i kategorin ”Årets synth” på Manifestgalan, nytt album och turné senare i vår.

► Garmarna släpper nytt album inom kort, exklusiv konsert på Aifur i Stockholm i morgon.

► Gibrish. Ny singel idag, Gilliam Welsch-covern ”One Dollar”, med Wendy McNeil som gästartist.

► Corroded. Ånges hårdaste har precis släppt nytt album, ”Bitter”, som hyllas av kritiker.

► Danny Coltmoore and The Great Western Alarm. Sensation på Spotify i höstas med ”Sundsvalls öl”. Tre singlar till sen dess, plus releaseparty förra helgen (eller om det var förrförra).

► Stiftelsen och Takida. Västras stoltheter åker på gemensam stor Sverigeturné i sommar.

► Hårdgnissel. Ungt punksvallband, hyllades av Fredrik Strage TV4 för några veckor sedan.

► De Oönsklade. Stommen från mytomspunna Pizzoar släpper snart EP, spelar på Pipline med Ge Mig Idioten och Tjuvheder nästa helg (lördag 16 februari).

► Jessica Falk. Sundsvallstjej, ofta i Nashville, ger konsert med ”Sveriges Emmylou Harris”, Anna Stadling (också från Sundsvall) på Swediah Country Bar/Pophouse, Stockholm, 16 mars.

► Jonny Cutz. Popband från ”the sixties” som återinviger anrika Club GoGo på EQ House i Skönsberg med legendariska Little Gerard som gästartist, på torsdag, 14 februari.

Förlåt alla jag glömt eller bommat, det här var de som poppade upp här och nu - och det är här och nu som gäller.

TOPPEN: Vår i luften när detta skrivs.

BOTTEN: Kom igen Timrå!

Veckans bild på Instagram:

ALLTINGS TIO I TOPP

1. GIBRISH

”One Dollar”, en duett med kanadensiska Wendy McNeil, släpps som singel i dag.

2. RED MECCA

Kan vinna kategorin ”Årets synth” på Manifestgalan, aktuella med singeln ”A Spectrum of Black Lights”. Gruppens bästa hittills?

3. ADRIAN ZETRAEUS

Stilikon från Sundsvall, projektledare på Re:textile, intervjuad i TV4:s ”Efter fem” om hållbart mode. Återvinn!

4. JOHNNY CUTZ

Drivkraft och husband på Club GoGo som öppnar igen på EQ House på torsdag (14 februari).

5. LITTLE GERARD

Första gästartisten på Club GoGo. ”Den siste mohikanen”.

6. DE OÖNSKADE

Ur askan efter Pizzoar reser sig ett nytt inte så ungt men fortfarande argt punkband.

7. AMANDA LIND

Kulturministern, överlägset coolast i nya regeringen. Bor egentligen i Härnösand.

8. ANDERS YGEMAN

Näst coolast i nya regeringen. Från Rågsved, bra musiksmak. Missar aldrig Stry & Stripparna i Stockholm.

9. DEEPMIND

Googles AI sopade banan med Starcraft-proffs. Deep Mind - 10 spelare 10-0. Scary.

10. SM-VECKAN-MÖSSA

Den kanske mest hållbara buss- och entrébiljetten någonsin. Föredömligt.

Björn Brånfelt