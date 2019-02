Björn Brånfelt: Ny rapport bevisar - lantisar är smartast!

Det var under valrörelsen 1998 som Anna Kindberg under en intervju gjorde det famösa uttalandet om att stockholmare är smartare än lantisar.

Senare tog hon tillbaka det och bad om ursäkt - men skadan var redan skedd.

Hon blev en symbol för en arrogant attityd i Stockholm mot folk som inte är födda innanför tullarna, särskilt kanske som hon gjorde ett enda undantag från ”regeln” och det var en ännu tidigare moderatledare än hon själv:

Carl Bildt, född i Halmstad.

De stockholmare som fortfarande tror att hon hade rätt fick vatten på sin kvarn när forskare från Linköpings universitet förra veckan presenterade en rapport om att smarta och begåvade lantisar ofta flyttar till Stockholm (eller storstäder).

Vi som bor på landsorten, vi ”lantisar” som stockholmarna lite nedsättande kallar oss, ser med andra ögon på rapporten.

Det forskarna kommit fram till visste vi redan, nämligen att vi på landsbygden exporterar en del av vår begåvning och intelligens till storstäder som, tja, Stockholm.

Ta en kille som Stefan Löfvén, GIF och Modo-supporter, som gått gymnasiet i Sollefteå, pluggat till svetsare i Kramfors och röjt sly i norrländska skogar.

Nu bor han i Stockholm och jobbar som statsminister.

Det är nog det jobb som förre moderatledaren Anna Kindberg Batra helst av allt skulle vilja ha i hela världen men, tja…det är en kille från landet, uppväxt i Västernorrland, som har det jobbet nu.

En ”lantis” alltså.

Vad forskarna vid Linköpings universitets studie kommit fram till bekräftar vad vi västernorrlänningar, vi norrlänningar, vi lantisar, redan förstått; de smarta i storstäderna är från början ”lantisar”.

Carl Bildt, Anna Kindberg Batras undantag från regeln om stockholmarnas överlägsenhet, är inkluderad.

Det finns inte utrymme lista alla begåvningar och talanger som vi i Norrland - förutom järnmalm, skog och vattenkraft - exporterat till storstäder, inte bara i Sverige, i världen, men kolla:

Alla i Vancouver i Kanada älskar den nyinflyttade smarta killen Elias Petterson från Ånge, precis som de älskade Daniel och Henrik Sedin och Markus Näslund från Örnsköldsvik och som de i Detroit älskat och älskar Henrik Zetterberg från Njurunda.

Till sist: vad stockholmarna kan få fundera över är om det är de smartaste som kommer eller om de stannat kvar hemma.

TOPPEN: Takdropp, säkert vårtecken.

BOTTEN: Fyll i själv: ……………….

ALLTINGS 10 i topp:

1. ROUELETTE

Hårdrockande Sundsvallsband som släpper ny singel singel/video idag: ”We Can Make It”. Nytt album släpps i mars.

2. LARS BYGDÉN

Premiär för vårturné på anrika Folk å Rock i Malmö i kväll, med hyllade albumet ”Dark Companion” i bagaget.

3. MR X

Fotbolls-Medelpad går på nålar. Vem är spelaren GIF Sundsvall hoppas göra klar med innan allsvenskan? Spännande.

4. BATANERO

Vi trodde att bara Zlatan kan göra mål som det mästerverk Batanero målade mot Gefle. Vi hade, lyckligtvis, fel.

5. DANNY COOLTMOORE

Ny singel - igen! - på gång. ”Jag vill ha framsidan bak” släpps 1 mars, firas med releaseparty på EQ House i Skönsberg.

6. MÅNS BERTHAS

Sundsvallsfilmaren vars prisade ”Bitchboy” visas på Nonplussed Fest i Los Angeles nästa fredag, 23 februari.

7. STEFAN BJÖRK

Legendar i rock-Sverige (ex-Wilmer X) som gått solo och är support act för Lars Bygdén gigar på Folk å Rock i Malmö i kväll.

8. LINDSEY VONN

Alpin skiddrottning som charmade oss: ”beställde” Stenmark till sitt sista störtlopp ( i VM i Åre) och vann brons.

9. JONI MITCHELL

För uttalandet ”I believe a total unwillingness to cooperate is what is necessary to be an artist” i senaste Mojo.

10. KISS

Ny avskedsturné i år. I väntan på gig, intressant dokumentär på SVT Play: ”Kiss och gitarristen som försvann”.

Björn Brånfelt