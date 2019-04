Fest väntar i Bommen då viadukten öppnar igen: "Party hela veckan lång"

Trafikverkets jättesatsning i Njurundabommen har knappast gått någon i området förbi. Särskilt kännbart i vardagen har bygget av den dubbelspåriga bron varit, vilket föranlett att viadukten på Mjösundsvägen varit avstängd sedan den 27 augusti förra året.

Då det inte har funnits någon naturlig alternativ väg har trafikanterna under tiden i stället hänvisats att åka via Ovansjö och Myre, alternativt via Skottsund och Kvissleby.

Något som också har fått konsekvenser, inte minst för företagarna i Bommen som har haft betydligt färre kunder.

– Det har varit jättejobbigt, riktigt besvärligt, säger Kattis Melander, som driver en herrklädesbutik i Bommen.

Peter Hermertz driver Ica Bommen och vittnar även han om en tuff tid med kraftigt minskad omsättning.

– Vi har tappat cirka 2 000 kunder i veckan. Det positiva är ändå att det kommer att bli bra. Jag hoppas att kunderna hittar tillbaka, man skaffar ju sig lätt nya vanor, säger han.

Men nu närmar sig datumet, den 30 april, då Trafikverket lovat att pulsådern ska kunna öppna igen och den åtta månader långa väntan är över.

En dag många har väntat på och som företagarna vill uppmärksamma lite extra med pompa och ståt.

– Alla kommer att köra öppningserbjudanden hela veckan, det kommer att vara tävlingar, hoppborg, brödmarknad och liknande. Det blir party hela veckan lång, säger Lena Krantz.

Prick klockan 12.00 den 30 april sker den "officiella" öppningen.

– Då kommer Bodil Hansson (S) från kommunstyrelsen att klippa bandet tillsammans med Peter (Hermertz), Kattis kommer också att finnas att beskåda i paljettklänning, säger Lena Krantz.

Men efter regn kommer sol. Situationen har fött mer långtgående samarbeten i en utsträckning som inte funnits tidigare.

– Vi har alltid gjort saker tillsammans men nu har vi också varit tvungna att göra det. Så Bommen har även börjat höras utanför Njurunda, säger Lena Krantz.