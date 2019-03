Folkkäre skådespelaren Lennart Jähkel på hemmaplan i Sundsvall: "Man bär alltid med sig platsen där man växte upp"

TV: Se ett klipp ur kortfilmen "Rå"

"Styrd från rymden" och "Rå" heter de båda kortfilmerna som han medverkar i och som visades på Film Fest Sundsvall. Själv var han på plats för att möta publiken och se filmerna.

I "Styrd från rymden" har han kortare inpass. "Rå", däremot, skildrar ett jaktlag och är inspelad i de västernorrländska skogarna för ett par år sedan. Med Film Västernorrland som medproducent och i en miljö som Lennart Jähkel har agerat i förr.

– "Rå" var ett roligt jobb och det var kul att träffa Lars T Johansson och Ingmar Virta, säger han apropå filmens ansamling av västernorrländska kolleger.

Men varför har har haft så många sådana roller? Har han någon sorts ursvensk utstrålning som publiken känner av? Nej, det tror han inte.

– Jag har aldrig jagat själv; det var pappa som gjorde det. Men jägaren som mansbild är en sorts företeelse i Norrland. Och jag blir ofta castad i Norrlands-roller; kanske för att jag har det ursprunget och har nära till dialekten, säger han.

Han är född i Norrbotten men växte upp i Timrå. Under gymnasietiden på Hedbergska i Sundsvall var han med i föreningen Vigor som satte upp årliga scenspex. Där föddes tanken på att skippa familjetraditionen att bli något tekniskt eller skogligt och i stället söka scenskolan. Resten är historia. Och till skogen kom han ju ändå, om än via filmen.

Hans CV är så omfattande att det gör en vimmelkantig. Till och med han själv har läst databastexter och reagerat på mängden roller.

– Där stod förstås både stort och smått. Men jag har ju hållit på i nästan 40 år, säger han.

Han har växlat arbetsplatser från ljudstudios till folkparker till teatern. Spelat teater, film, TV. Drama och komedi. Hjältar och skurkar. Spelat in dockteater för TV, varit med i en adventskalender och gjort mycket radioteater.

Han har sjungit countrymusik och spelat in skivor. Läst in ljudböcker ("självplågeri, det var tretimmarspass och jag läste ibland ännu längre") - och för den unga generationen är han Mulles röst i datorspelen om Mulle Meck. – Då sitter man i en studio och läser repliker med en regissör som talar om när man ska läsa. Man ser inte bilderna. Jag har läst in repliker till dubbad tecknad film också, och då får man bara se filmen blurrad eftersom producenterna är rädda att något ska läcka ut i förväg.

En tid åkte han båt och lagade mat i TV-programmet "Sjön suger" - inte alltid så stillsamt och improviserat som det såg ut.

– Man måste ju tala om vissa saker och prata med gästerna och så. Men det var härligt när vädret var bra, säger han.

Musikal har han provat: Top Hat i Malmö 2014. Då fick han lära sig steppa på kuppen.

– Det var maffigt - en hel symfoniorkester bakom, säger han.

Sjunga ska han fortsätta med senare i vår. Han är anställd vid Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm och är med i en uppsättning av Brechts Tolvskillingsoperan.

– Kulturhuset renoveras och allt är utflyttat, så vi gör den som ett samarbete med Folkoperan. Där kommer att vara både skådespelare och sångare, och vi börjar repetera i maj, säger han.

– Fram till dess ska jag göra lite av varje, och även vara ledig. Jag har börjat med längdskidåkning och ska också se teater i Berlin, säger han.

Nyss stod också premiären på filmen "Eld & lågor", om Gröna Lund på 40-talet. Men finns det något han inte har provat, som han har kvar att göra? Han vet inget på rak arm.

– Jag har regisserat också, men inte haft någon längtan till det, säger han.

– Blandningen, att göra allt möjligt, är rolig. Men teatern är ju grunden för det hela. Den kan vara väldigt lekfull och går att göra så enkel om man vill. Man kan påstå en sak och så är publiken med på det.

Till Sundsvall kommer han någon gång per år; på besök till bror och svägerska och vänner i Timrå.

– Jag bor i Stockholm, men stockholmare lär jag aldrig bli. Man bär alltid med sig platsen där man växte upp.

Senast han gästspelade hos Teater Västernorrland var år 2000, i Staffan Göthes "Temperance". Får vi se honom där i framtiden?

– Man vet aldrig. Kanske, kanske inte, säger han hemlighetsfullt.

