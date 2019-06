Hyllade Sarah Klang kommer till Sundsvall: "Kan få änglar att gråta"

Den 12:e december uppträder Sarah Klang på Sundsvalls Teater.

Hennes stil beskrivs som "En röst med egna sammanflätningar av pop, country och americana – med obotlig hjärtesorg och klassiska kärlekslåtar som utgångspunkt".

Sarah Klang debuterade 2016 med albumet "Love in the milky way" och redan två år senare kom det stora genombrottet med ett framträdanden på P3 guld och i "På spåret".

Hon fick en Grammis i kategorin årets alternativa pop 2018.

Sundsvalls Tidning har sökt Sarah Klang men hon befinner sig på semester i Frankrike så hon går inte att nå.

Recensenternas röster om Sarah Klang:

► ”Hon är artisten som alla längtat efter: som står för någonting alldeles nytt, alldeles färdigt, alldeles eget och som det är alldeles omöjligt att inte golvas av” Svenska Dagbladet

► "Sarah Klang kan få änglar att gråta" Norrbottens-Kuriren

► "En timmes fullkomligt otvungen musikalisk briljans" Dalarnas Tidningar

► "Rösten håller egna små konserter i konserten som likt trumsolon möts av spontana applåder" Aftonbladet

► "En av de mest självklara stjärnor som fötts" Gaffa

► "Mäktig kväll med gränslösa Sarah Klang" Smålands-Posten