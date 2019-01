Jazzklubbens ordförande Maggan Sjölander: "Jag färgmatchar alltid och trivs med att vara jag"

I förra veckan kom Maggan Sjölander hem från en lång semester hon spenderat hos sin son i Melbourne, Australien.

– Det har blivit mitt favoritställe på jorden. Där kan jag slappna av och tanka i mig ny energi, säger hon och kastar sin knalligt orangea halsduk över axeln.

Det mässingsglänsande blåsinstrumentet har öppnat många dörrar för henne. Ofta har hon mötts av att äldre män i ensemblen höjt ett ögonbryn och slängt ur sig en gliring om att hon är kvinna, men det har bara sporrat Maggan att fortsätta spela. Hon har under åren turnerat med många storband och musiken har lett till nya vänskaper långt över Sveriges gränser.

– Jag hängde på min vän på en repetition med i Hudiksvalls Big band. De trodde först att jag var hans flickvän men under repet fick jag höra att de sökte en trombonist. Jag åkte hem med en bunt noter och var sedan en i gänget, säger hon.

De turnerade under många år i Sverige och spelade med kända artister som Lill Lindfors, Monica Zetterlund och Cornelis Vreeswijk. Hennes stora kontaktnät och musikintresse har hjälpt henne under de hittills tretton åren som hon bokat in band och artister till Jazzklubben.

– Jag har varit ordförande i två år nu. Vi är ett starkt team i styrelsen där alla backar upp varandra. Jag sitter ofta i telefon på kvällar och helger, men jag tycker att det är så roligt att ha kontakten med musiker. Jag är jättenöjd över vårens program.

Nu på måndag ska ett small band spela Storbandslåtar.

– Det kommer bli superhäftigt, säger Maggan Sjölander.

Hon älskar skor och uppskattar med de senaste inköpen att hon har uppåt 80 par, många med starka färger.

– Sedan jag började med läsglasögon färgmatchar jag alltid dem med mina kläder. Jag trivs med att vara jag.

Hon växte upp i Lucksta och har sedan början av 80-talet arbetat som musiklärare på Kulturskolan i Sundsvall utom då hon varit föräldraledig med sina fyra barn.

– Nu är alla är utflugna, både från boet och från stan.

Hemma i lägenheten är det kaos då en vattenledning sprungit läck och orsakat vattenskada i köket.

- Men det går bra, jag är nästan alltid först på jobbet och jag går sist. Min chef tröstade mig och sa: "Du kan väl bara flytta in en säng i ditt undervisningsrum", säger hon och skrattar gott.

Kulturskolan är som hennes andra hem, hon stortrivs på jobbet. Här får hon energi av sina elever och är inte snål med att dela med sig av sin egen.

Det finns ytterligare en anledning till varför Melbourne är så speciellt.

– Jag har träffat en man där som delar mitt musikintresse. Vi har väldigt roligt tillsammans säger Maggan Sjölander och ler.

Om Maggan Sjölander:

Ålder: Fyller 61 år

Bor: I lägenhet på nedre Haga

Arbetar som: Brasslärare (blåsinstrument) på Kulturskolan i Sundsvall

Aktuell med: Nu har vårens Jazzmåndagar dragit i gång och vi satsar på Blueskvällar en torsdag i månaden.

Ser: Konserter på Jazzklubben.

Hör: Storband, jag lyssnar alltid på musik.

Det visste ni inte om mig: Jag är dålig på att sjunga och jag gillar att klura till det med ord.

Om Jazzklubben:

Vårens program är igång med måndagsjazz varje vecka på restaurang E-Street. De satsar även på Blueskvällar sista torsdagen i månaden. Föreningen har funnits sedan början av 60-talet och drivs ideellt. Hemsidan är ny och uppdateras ofta. Där kan man förutom programmet även se korta filmer på ordförande Maggan Sjölander och Jazzklubbsgänget tycka till om konserterna.