Kalla långt ifrån ensam – här är fler lokala hopp under SM-veckan

I fråga om popularitet råder det ingen tvekan om att Charlotte Kalla, 31, är vår tids Magdalena Forsberg, skidskyttedrottningen som vann omröstningen om Jerringpriset inte mindre än fyra gånger och som under några intensiva år under andra halvan av 1990-talet och ett par år in på 2000-talet radade upp pallplaceringar i världscupen och de stora, internationella mästerskapen.

Kalla tävlar i längdspåren för Piteå Elit, men får som Sundsvallsbo ändå räknas in bland hemmafavoriterna. Spännande!

Likadant, men omvänt, är det med snowboardfenomenet Niklas Mattsson, 26, som är uppväxt i Sundsvall och som avverkat mängder med träningsåk utför Södra bergets slalombacke och i Sidsjöbacken, som i många år räknades som hans verkliga "hemmabacke".

I samband med studier vid skid- och snowboardgymnasiet i Malung blev Leksands SFK klubbadressen och så har det fortsatt även efter en flytt till bandymetropolen Bollnäs i Hälsingland för ett par år sedan.

Mattsson har bland annat två VM-silver på meritlistan, ett i slopestyle och ett i big air, och det är i just de spektakulära stora hoppen som gäller i det här svenska mästerskapet. Sevärt!

Med skidor på fötterna står det lokala hoppet i big air till Hugo Burvall och om Burvall flyger högt och akrobatiskt så passerar Sundsvalls alpina stortalanger, Filip Vennerström och Nellie Pierre, käpparna i slalombanorna så pass snabbt att han absolut måste nämnas här. Utmanande!

Det tredje riktigt stora lokala namnet är Niklas Öhlén, 18, i brottning. Ursprungligen från Brännan i Härnösand, men numera gymnasist i Sundsvall och på tränings- och tävlingsmattorna hemmahörande i anrika Sundsvalls AIK, klubben som producerade och hyste lyskraftiga världsstjärnor på löpande band under sportens gyllene decennier – från 1930-talet och fram till 1980-talet. Det var ju här i distriktet som gamla storbrottare som Rudolf "Preven" Svedberg, John Nyman, "Granit-Gösta" Andersson, Per-Arne Ytterström, Pelle Svensson och, för all del, Frank Andersson kom fram...

Unge Öhlén räknas som ett jättetalang och kommer avslutningshelgen att utmana senioreliten i 60-kilosklassen. Men från SAIK kommer också Samuel Nyberg, Tindra Sjöberg och Linnea Bergström, alla unga, lovande och landslagsmeriterade. Och visste ni inte att SAIK så sent som i höstas blev bästa klubb på stortävlingen Mälarcupen, så vet ni det nu. Imponerande!

I badminton ställer Olivia Wänglund, 18, upp i både damdubbel och mixed. För elitklubben IFK Umeå, som hon fortfarande tillhör i fjäderbollsporten. I fotboll är det, som bekant, Sundsvalls DFF som gäller för Selångertjejen som trotsar naturlagarna och dubblerar, även om fotbollssatsningen med bland annat U-landslagsspel varit tydligare det senaste året...

Wänglund har ett förflutet i juniorlandslaget i badminton också och för bara något år sedan var hon topprankad i sin ålder.

Kuriost ur Medelpadssynpunkt är att Bergsåkers stora juniorlandslagsstjärna på 1980-talet, Emma Edbom, nu har två döttrar med i Uppsalaklubben Fyrisfjäderns trupp. Och både Moa, 17, och Tilda, 18, Sjöö tillhör landets allra bästa på tjejsidan.

Annars är det väl främst Emma Sundling och Ida Melkerhed, som av dagens Bergsåkersspelare ska kunna röra till det i prislistorna.

Radiostyrd bilsport är en nykomling bland de 24 RF-sporterna, och så väl Petter Karlsson som Filippa Plyhm är lokala namn att lägga på minnet. Men när det gäller att hantera ett motordrivet fordon är det människor bakom ratten och i Rallysprint finns Anton Eriksson från Sundsvall med och ska försöka utmana bland andra rallycrossvärldsmästaren Johan Kristoffersson. Och det finns förståsigpåare som, tro det eller ej, ger 26-årige Eriksson en rimlig chans att fightas om medaljerna.

Slutligen ett givet prispallshopp från Sundsvall, och då är det förstås styrkelyftarna i Sundsvalls Atletklubb vi tänker på. Ofta högt upp i resultatlistorna, vad mästerskapet än gäller.

Fakta/Sporterna och arenorna

Alpinrodel – Slalombacken, Södra berget

Alpint (parallellslalom) – Slalombacken, Södra berget

Badminton – Sporthallen

Boule – Skönsbergs boulehall

Bowling – Södra bergets bowlingavdelning

Brottning – Nordichallen, Gärdehov

Crosskart – Bergsåkers travbana

Cykeltrial – Nordichallen, Gärdehov

Danssport – Gärdehov

Draghundsport – Södra berget

Dragkamp (individuell) – Gärdehov

Freeskiing (big air) – Slalombacken, Södra berget

Längdskidor – Södra berget

Radiostyrd bilsport – Gärdehov

Rallycross – Bergsåkers travbana

Rallysprint – Bergsåkers travbana

Rullstolsrugby – Sporthallen

Skicross – Slalombacken, Södra berget

Snowboard (big air) – Slalombacken, Södra berget

Softboll – Nordichallen, Gärdehov

Stadioncross (snöskoter) – Bandybanan, Gärdehov

Styrkelyft (lag) –

Virtuell bilsport – Gärdehov

X-trial – Gärdehov