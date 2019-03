Långa fängelsestraff för brutala människorovet i Sundsvall

Det var den 14 november som en man kidnappades utanför Himlabadet i Sundsvall. Han tvingades in i en bil och fördes till en källarlokal där han misshandlades under tortyrliknande former.

Fyra personer har nu fått sina domar:

► 21-årig Sundsvallsbo döms till fängelse i 6 år och 4 månader för människorov, grovt rån, grov utpressning, grovt olaga hot och narkotikabrott.

► 21-årig Sundsvallsbo döms till fängelse i 6 år och 4 månader för människorov, grovt rån, grov utpressning, misshandel, grovt olaga hot, hot mot tjänsteman, vårdslöshet i trafik, olovlig körning, rattfylleri, narkotikabrott och brott mot knivlagen.

► 18-årig Sundsvallsbo döms till fängelse i 3 år och 1 månad för människorov, grovt rån, grov utpressning, grovt olaga hot och kränkande fotografering.

► 23-årig Sundsvallsbo döms till fängelse i 6 år för människorov, grovt rån, grov utpressning och narkotikabrott.

De fyra männen ska solidariskt betala 164 000 kronor i skadestånd till de drabbade.

Texten uppdateras.