Lista: Här är de populäraste begravningslåtarna i Sundsvall

Förr spelades enbart sakral musik vid begravningar.

– I dag kan man välja vilken musik man vill – jag har aldrig varit med om att någon präst sagt nej till någon sång, säger Pia.

De tre vanligaste begravningslåtarna i Sundsvall är "Ljuset" av Björn Afzelius, "Koppången" av Kalle Moraeus och "Håll mitt hjärta" av Björn Skifs enligt siffror från Fonus.

Men många väljer också lite mer ovanliga sånger.

– Vid en kyrklig begravning rätt nyligen spelades låten "Man in motion" från filmen "S:t Elmos fire", berättar Pia.

En av stroferna i låten lyder: "I can see a new horizon underneath the blazing sky, I'll be where the eagle's flying higher and higher".

Det betyder ungefär: Jag kan se en ny horisont under den flammande himlen, jag kommer att vara där örnen flyger högre och högre.

– Under själva gudstjänsten lyfte prästen fram den här strofen. Den passade så bra, säger Pia.

"Six feet under" av Totta Näslund är en annan låt som spelats på en begravning Pia deltagit i.

– Och vid ett tillfälle spelades "Hon har blommor i sitt hår" av Anders Glenmark. Det var också lite ovanligt, säger Pia.

När det gäller begravningspsalmer är det två traditionella psalmer som dominerar; "Blott en dag" och "Härlig är jorden".

– Men allt fler börjar önska nya psalmer som "Må din väg" och "Du vet väl om att du är värdefull", säger Pia.

Hon tycker att det är tråkigt att det är så få som väljer egen ingångs- och utgångsmusik.

– Vi har många otroligt duktiga kyrkomusiker, och de kan spela det mesta.

På senare år har antalet borgerliga begravningar ökat betydligt, sedan allt fler valt att lämna Svenska kyrkan.

– Då blir musiken otroligt bärande, säger Pia, som själv håller borgerliga begravningar.

– Vid en kyrklig begravning följer man en viss gudstjänstordning, men borgerliga ceremonier lägger man upp själv.

Det är den avlidnes anhöriga som bestämmer hur ceremonin ska se ut, men som officiant kan Pia ge förslag till sånger och dikter.

– Jag träffar gärna de anhöriga i hemmiljö så att de kan berätta för mig om den avlidne. Därefter skriver jag ihop en minnestext som jag väver ihop med dikter och musik, förklarar Pia.

Hon tycker att det är otroligt givande att sitta ner med en familj och få ta del av deras berättelser om den avlidne.

– Och efter ceremonin är de anhöriga otroligt tacksamma. Det värmer, säger Pia.