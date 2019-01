Lista: Sundsvalls värsta bilskojare – anklagas för att sälja bilvrak till överpris

Anmälningarna till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) inom området bilar och motorer ökade med över 20 procent 2018 jämfört med året innan.

Enbart i Sundsvall anmälde 48 kunder sina bilförsäljare eller bilmekaniker till ARN under året. Totalt 28 av bilfirmorna i kommunen blev anmälda.

Vad missnöjet och ökningen av klagomålen beror på, vet man inte på ARN.

– Det kan ju helt enkelt vara så att folk blivit mer medvetna om att man kan anmäla oseriösa företag till oss. Tidigare har kanske inte så många känt till den möjligheten, säger Chris Märlin, beredningsjurist på ARN.

Flertalet av anmälningarna inom området motor kommer från personer som köpt begagnade bilar. Det vanligaste är kunder som upplever att de blivit lurade att köpa riktiga skrothögar för överpriser. I några fall har de inte ens hunnit ta sig hem med bilarna innan de upptäckt dolda fel.

Allra flest anmälningar har företaget Nordic bil i Sundsvall fått. Åtta missnöjda kunder har anmält bilfirman till ARN under 2018.

På de anklagade bilfirmorna försvarar man sig dock och hävdar att flertalet av klagomålen kommer från kunder som köpt billiga bilar i befintligt skick. Ofta handlar det om fordom som kostat under 30 000 kronor och som har gått över 20 000 mil.

Gamla och billiga bilar är ofta slitna

Trots att företagen inte har lämnat några garantier har köparna krävt ersättning när de sedan fått problem med bilarna.

– Gamla och billiga bilar är ofta slitna. Det vet köparna och där kan vi inte lämna några garantier, säger en anställd på Nordic bil.

Fakta: Exempel på missnöjda bilkunder i Sundsvall 2018

► En man köper en begagnad Volvo för 183 000 kronor av en bilfirma. Efter ett år går topplocket sönder. Han lämnar in bilen till en verkstad som upptäcker att någon "fusklagat" felet temporärt cirka ett år tidigare. ARN beslutar att bilfirman ska betala reparationen på 25 229 kronor.

► En kvinna köper en begagnad bil för 30 000. Redan efter ett par dagar visar det sig att bilen är en riktig skrothög. Den vägrar starta, stannar i farten eller går ryckigt, styrboxen är defekt, svänghjulet behöver bytas, drivknuten är skadad och avgassystemet läcker. Bilen får bärgas tillbaka till bilfirman som vägrar betala någon ersättning, och ärendet anmäls till ARN.

► En kvinna köper en begagnad Audi "i toppskick" för 129 000 kronor i Sundsvall. Efter två mil börjar bilens oljelampa lysa och sedan läcker bilen olja i flera månader, trots upprepade besök hos bilverkstan. ARN beslutar att köpet ska hävas.

► En kvinna köper en begagnad bil för 50 000 kronor. Efter köpet upptäcker hon fel på bland annat motorn och underredet. När bilen sedan inte klarar besiktningen lovar bilfirman att fixa felen. Men när de fortfarande inte gjort något och bilen stått på verkstan i flera månader ger hon upp och anmäler företaget till ARN.

► En kvinna köper en ny bil för 230 000 kronor. Men bilens vinterdäck har inga fälgar, de kostar 13 000 kronor ytterligare. Hon känner sig lurad och anmäler bilfirman till ARN. Firman förvarar sig med att det i det finstilta i köpekontraktet bara anges att "lösa däck" ingår.

Fakta: ARN

Hos Allmänna reklamationsnämnden kan kunder få hjälp när de är missnöjda med köp av varor eller tjänster.

Under 2018 fick ARN in totalt 17 575 ärenden i hela landet och klagomål på reseföretag var vanligast. I Sundsvall fick man in 134 anmälningar och där gällde flest ärenden, 48 stycken, försäljningar och reparationer av bilar.

Läs även: Helén köpte skrotbil för 30 000 kronor – varnar för oseriösa bilskojare