Melodie MC försvann för 20 år sedan – nu gör danskungen från Sundsvall comeback: "Får se vart det leder"

"Dum Da Dum" och "Anyone Out There" var stekheta hits som fyllde dansgolven under 90-talet. I flera år turnerade Melodie MC världen runt.

– Det var en otroligt rolig tid som man alltid kommer ha med sig hela livet. Nu när jag har blivit lite äldre tänker jag att man skulle ha bromsat upp lite. Det var så många saker som swishade förbi så fort utan att man stannade upp, säger Kent Lövgren.

Hans signum? Att spotta ord, för tiden, ovanligt snabbt. Aktens andra halva, låtskrivaren och producenten Erik Svensson, skapade dunka-dunka som definierar dåtidens populära klubbmusik.

Skulle vi göra en ny låt blir det inte en 90-talslåt utan musik som låter som nu

Men när millennieskiftet väntade runt hörnet var det inte samma självklara framgångsvåg. Andra singeln från tredje albumsläppet 1997 nådde inte upp till förväntningarna. Djupa meningsskiljaktigheter hade uppstått med skivbolaget.

– Många ville hålla kvar vid framgångsreceptet medan vi ville gå vidare, säger Kent Lövgren och fortsätter:

– Vi blev övertalade att släppa en version vi inte ville.

Skivkontraktet, som sträckte sig tre år framåt, bröts.

– Mitt val var enkelt. Där och då fanns inga känslor för musikbranschen, säger Kent Lövgren.

Han, som hade hoppat av sina högskolestudier i samband med genombrottet, satte sig bakom skolbänken för att sadla om till egenföretagare inom kommunikation och marknadsföring samt lärare på Mittuniversitetet.

Nu är Melodie MC klar som ett av affischnamnen på nostalgifestivalen ”Vi som älskar 90-talet”.

– Det är inte något vi går tillbaka till, det är något vi gör vid sidan av våra vanliga liv för att vi kan och tycker det är skoj. Inramningen är den rätta för att göra den här grejen. Genom åren har vi fått otroligt många förfrågningar från alla håll och kanter, både i Sverige och utomlands. Men det har inte varit rätt tajmning, andra utmaningar har varit mer intressanta eller så har jag eller Erik inte haft feeling, säger Kent Lövgren.

Lite nervig över att stå på scen inför storpublik igen?

– Jag har gjort det tusentals gånger, även om det var över 20 år sedan. Sedan lämnar vi inget åt slumpen. Vi repar och har faktiskt gjort om många låtars mixning, ljudet kommer låta bättre. De äldsta låtarna har behövt ett lyft.

Skriver ni nytt material?

– Så långt har vi inte kommit. Skulle vi göra en ny låt blir det inte en 90-talslåt utan musik som låter som nu, men den dagen får vi se. Jag och Erik är inte tillbaka i bemärkelsen att vi ska släppa skivor, iallafall inte som det ser ut här och nu.