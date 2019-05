Mittuniversitetet utnämner nya hedersdoktorer – kvintett utsedda: "Kännetecknas av imponerande bredd"

Det är i samband med universitetets årshögtid den 11 oktober som de nya hedersdoktorerna kommer att installeras. Hedersdoktorerna utnämns som en uppskattning för framstående insatser för regionen eller något av Mittuniversitetets områden.

"Årets hedersdoktorer kännetecknas av en imponerande bredd och djup kunskap inom områden som är framträdande i Mittuniversitetets profilering. Vi är glada över att samtliga tackat ja till sina utnämningar", skriver Anna Olofsson, dekan, fakulteten för humanvetenskap i pressmeddelandet.

Hedersdoktorerna är utnämnda av Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier och Fakulteten för humanvetenskap. De kommer inför installationen vid universitetets högtid hålla i varsin installationsföreläsning som hålls dagen innan – den 10 oktober.

De nya hedersdoktorerna.

Professor Luciana Duranti,University of British Columbia i Vancouver, Kanada, har sedan 1990-talet fokuserat sin forskning på de nya förutsättningar som gäller för arkivvetenskap i samband med digitaliseringen.

Professor Paolo Mancini, universitetet i Perugia, Italien. Mancini är forskare inom ämnesområdet politisk kommunikation och hans teorier om relationen mellan mediesystem och politiska system har haft stor betydelse för den internationella forskningen.

Doktor Per Simonsson är verksam i Västernorrland och Jämtland. Han medverkade i Sveriges första urskogsinventering under 70- och 80-talet och under sin tid på SCA har han infört en naturvårdspolicy, medverkat i utvecklingen av skogscertifieringen och aktivt deltagit i den nationella naturvårdsdebatten.

Professor Martha Cleveland-Innes, Athabasca University i Athabasca, Kanada. Hon nomineras för sin forskning inom distansutbildning och teknikstött lärande. I sin forskning fokuserar hon på att distansutbildning och att blended learning ska vara tillgängligt och av hög kvalitet för alla. Inom sitt forskningsområde samverkar hon idag med forskare på Mittuniversitetet.

Mathias Fredriksson nomineras för sin roll i arbetet med att etablera praktiknära idrottsforskning inom vintersporter på Mittuniversitetet, och för sitt bidrag till att öka den vetenskapliga förståelsen av vad som fysiologiskt krävs för att kunna vara en av världens främsta skidåkare.