Nattsuddaren och Njurundasonen Svante Grundberg är död – han blev 75 år gammal: "Kom väldigt plötsligt"

Skådespelaren och komikern Svante Grundberg har gått bort. Det bekräftar hans bror Lars Abelin för Aftonbladet.

– Man är lite i chock fortfarande. Men att han är saknad är självklart. Inte bara av familjen utan av alla som har uppskattat honom, säger han till tidningen.

Det var under studentåren i Lund som Svante Grundberg och Björn Wallde lärde känna varandra. I mitten på 1980-talet omsatte de sin kärlek till musik och film i det kultförklarade tv-programmet "Nattsudd".

– Vi satt och glodde på film och rökte och så vidare. Man kan säga att ”Nattsudd”-programmen är en återskapelse av den tiden. Det var så vi umgicks, säger Björn Wallde till Expressen.

"Nattsudd" kan bäst beskrivas som en kameraövervakad efterfest av ett slag som är svårt att föreställa sig i tv i dag: Grundberg och Wallde rökte och groggade strax efter bästa sändningstid, och varvade med att veva gammalt arkivmaterial som svängde.

Medan han var i livet var en av de vanligaste frågorna Grundberg fick den om när "Nattsudd" egentligen skulle släppas på dvd.

Av rättighetsskäl som har med filminslagen att göra har materialet hittills inte kunnat lämna SVT:s arkiv.

– Rubbet är inlåst där, även vårt snack, sade Svante Grundberg till TT i samband med sin 70-årsdag.

Mot slutet av sitt liv återvände Grundberg till nattsuddandet, med "Radio Nattsudd" på lokalradion i Gävle, ett program som marknadsfördes med löftet "rykande inaktuell musik".

Fakta: Svante Grundberg

■ Född 1943 i Njurunda.

■ Verkade som skådespelare och regissör på Teater 9 och Radioteatern i Stockholm på 1970-talet.

■ Filmdebuterade i "Frihetens murar" 1978.

■ Övriga film- och tv-roller i urval: "Sällskapsresan" (1980), "Göta kanal" (1981), "Nattsudd" (1985–1991), "Enkel resa" (1988), "Smash" (1990).

■ Regisserade den kritikerrosade dokumentären "The crickets: My love is bigger than a cadillac", som handlar om Buddy Hollys kompband, 1989.