Nöjesprofilen Lasse Stålnacke har klarat sjätte dan i ju-jutsu– trots svår sjukdom: "Hoppas kunna inspirera"

– Välkommen till mitt andra hem, säger Lasse Stålnacke, 66 år, när han stegar in i Sundsvalls sporthalls budolokal.

Här har han huserat sedan 1983 då han började med ju-jutsu. Intresset för det asiatiska, både kampsporten och den medicinska kunskapen, har funnits parallellt genom åren. Svart bälte har han haft så länge att det numera bleknat och blivit grått.

– Jag blev biten som "ung" Matforspojke, jag var väl närmare trettio. Efter fotboll, skidor och tyngdlyftning så blev det ju-jutsu och på den vägen är det. Det har varit mycket glädje och stor motivation genom alla år, säger Lasse Stålnacke.

I påskas graderas han till sjätte dan, en hederstitel som bara ett fåtal har i Sverige.

– Jag är hedrad och stolt. Jag hade aldrig trott att jag skulle komma till den här graden och nivån, men det har inte varit motivationen. Det har varje enskild träning varit. Vilka otroliga möten jag har haft med människor. Det var också det som var fantastiskt när jag var aktiv i musikbranschen.

För många är Lasse Stålnacke ett välbekant ansikte i artist- och musikbranschen. På 60- och 70-talen ordnade han konserter i Matfors och tog så småningom över Viskansparken, den drev han i över tio år. Sedan rullade det på, det blev rocktåget, Gary More, Roxette och även arbete som artistansvarig på Gatufesten. 1997 slutade han tvärt.

– Då började jag närma mig 50 år. Jag tyckte att jag gick ner i spagat och det var dags att göra ett val. I musik- och nöjesbranschen är man inte större än sin senaste hit men i hälsobranschen finns inget bäst före datum för att behandla och göra en insats. Det här kan jag bli gammal i, säger Lasse Stålnacke och syftar på den asiatiska medicinkonsten.

– Jag jobbar med akupunktur och har utbildat mig och gjort praktik på traditionella kinesiska sjukhus. Jag driver en Shiatsuskola, en av de två skolor i Sverige som är godkända.

Under alla år har det österländska följt med som ett andra spår vid sidan av musikarrangerandet. Budoklubben var ett andningshål, dit inga samtal nådde, under de tuffa åren i nöjesbranschen.

– Vägvalet är ingenting jag ångrar. Jag har skador och diagnosticerade sjukdomar som gör att jag inte borde kunna utföra ju-justu. Men jag gör det ändå. Jag är inte unik så förstå mig rätt, jag vill inte låta kaxig. Men det ligger en otrolig livsmotivation, att vägra vika ner sig. Det är "love of my life".

För sju år sedan fick Lasse Stålnacke diagnosen Parkinsons sjukdom. I fyra år klarade han sig utan mediciner.

– Det är mycket som börjar påverka mig. Jag har försökt att hjälpa mig själv och vara tjurig. Hjärntrötthet, i perioder har jag svårt att artikulera, jag går lite konstigt. Just nu är det ganska hyfsat men en period rörde sig inte tummarna fast jag försökte.

Lasse Stålnackes intresse för ju-justun och asiatisk medicin har också inneburit stor hjälp i kampen mot sjukdomen.

– Jag är ingen övermänniska men jag har ju verktyg. Numera har jag alltid en träningskamrat – jag har Mr Parkinson som partner. Det är ett bra samspel, säger han och skrattar men blir allvarlig igen.

– Jag hoppas att jag ska kunna vara en inspiration för andra. Never give up, live your dreams.

Om Lasse Stålnacke:

Namn: Lasse "Stålis" Stålnacke. "Alla kallar mig "Stålis", men jag är absolut ingen stålman, jag är nog en mjukis. Budo är ingen machosport. Här får hela mitt spektra vara med.

Ålder: 66 år. "Jag fyller 67 till sommaren men jag behöver inte ta det i förväg".

Familj: Tre döttrar, Mandi, Betty och Linda, fyra barnbarn.

Läser: Allt i asiatisk medicin i olika former, förklaringar av den asiatiska filosofin. En bok som har betytt mycket är den verklighetsbaserade "Den fredlige krigaren" av Dan Millman.

Lyssnar på: Allt. Mycket 60- och 70-talsmusik. "Jag vill lyssna på allt nytt som kommer. Jag försöker hänga med."

Blir glad av: Omtanke och vänlighet.

Blir arg och ledsen av: Orättvisor, översitteri, mobbning och maktmissbruk. "Alla borde få vara som de är."

FAKTA: Parkinsons sjukdom

– Är en kronisk neurologisk sjukdom.

– Cellerna i hjärnan som tillverkar signalsubstansen dopamin förstörs.

– Hjärnan får då svårare att kontrollera de nervsignaler som styr kroppens rörelser.

Källa: 1177.se