Nya artistsläpp till Sundsvalls Torgfest – Da Buzz och La Bouche klara

Anders Tjacka har varit ansvariga för flera stora bokningar till Sundsvall, bland annat Elton John och Bryan Adams, och var även, under en period, ansvarig för Sundsvalls Gatufest.

När han därför annonserade att han hade bokat torget i Sundsvall blev många nyfikna. Det visade sig vara Sundsvalls Torgfest som han planerade att genomföra i flera år framöver. Klara för årets upplaga är, sedan tidigare, E-type, Markoolio och Drömhus.

Nu har nya artister presenterats.

Det rör sig om det svenska popbandet Da Buzz som slog igenom år 2000 med hits som bland annat "Alive" och "Do You Want Me".

Klar är också artisten La Bouche, med hits som bland annat "Be My Lover" och "Sweet dreams".

Sedan tidigare är E-type, Markoolio och Drömhus klar för Sundsvalls Torgfest, som sker mellan den 26 och den 27 juli.