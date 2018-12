På väg att avsluta bästa året – men V75 hemma på Bergsåker missar Skoglund: "Extra tråkigt då jag skulle kört On Track Piraten"

Irritationen i rösten är tydlig när galoppsituationen – på hemmabanan Bergsåker, dessutom – som föranledde avstängningen kommer på tal.

– Det var en diskutabel situation. Jag säger inte att jag var helt utan skuld, men domarna hade kunnat ta ett annat beslut utan att skämmas. Nu blev det inte så och tyvärr är det sånt som händer inom travsporten, säger den vanligtvis och omvittnat schysste Bergsåkerskusken, som håller på att bli ett etablerat och respekterat namn i hela landet.

Förutom en åttonde plats på listan över landets segerrikaste kuskar totalt sett ligger han inför slutspurten av travåret på 13:e plats i V75-sammanhang och när det gäller den sistnämnda positionen har Rikard N Skoglund en stark önskan inför julen.

– Ja, det vore roligt att kunna kvala in till Solvallas V75-Champions i februari, dit de 15 bästa kvalar in – och jag ligger alltså på 13:e plats just nu.

– Men det är en hel del lopp kvar och jag missar ju det kommande på Bergsåker, så det är ingen självklarhet. Men det är en sporre och det skulle verkligen vara kul att vara med i det sällskapet, säger Rikard.

När vi träffar Travmedelpads nyaste affischnamn hemma på Wolmsta Gård, inte långt från Njurundabommen, har han just kommit hem från Eskilstuna, där han segrade med Stefan Melander-tränade Crash Axe, samtidigt som brorsan Robert tog hem en seger med Team Skoglund-tränade Power Broline på Östersundstravet.

Annars blir det allt mindre av tränandet för Rikard N Skoglund. Snart tio år sedan proffslicensen kvitterades ut har utvecklingen för hans del gått mot att enbart köra lopp.

– Och det tackar jag min sambo Lina (Bergström) för. Hon gör det mesta av tränarjobbet, medan jag "hjälper till" när jag kan.

Vilket inte blir så ofta numera.

Med över 1.100 uppsittningar är Rikard ofta på rull till och från någonstans.

– Det blir ju så, att går det bättre får man också chansen att köra allt bättre hästar, förklarar Rikard, som kan se tillbaka på många minnesvärda lopp, placeringar och championat (blev i höst champion på Solänget och efter sommaren även på Oviken).

– Svårt att säga vad som varit allra bäst, men en höjdare var förstås Kriteriefinalen, att bara vara med där var stort, tycker jag.

Och än är travåret alltså inte över. Ett år som också rymmer en tidigare inte inplanerad semester.

– Ja, på grund av, eller tack vare, avstängningen över nästa helg kommer vi att åka till Dubai till veckan, så Bergsåkerstävlingarna följer vi från distans, säger Rikard N Skoglund.