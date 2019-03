Postkodlotteriet på besök i Sundsvall – bildextra från tv-inspelningen på Stora torget: ”Galet”

Under tisdagseftermiddagen besökte Postkodlotteriet Stora torget för att spela in ett inslag som ska visas i helgen. Alla lottköpare som bor på postnummer 853 57 hade bjudits in till tv-inspelningen där de största vinnarna skulle avslöjas.

The Poodles-profilen Christian ”Kicken” Lundqvist ledde showen. Ett av namnen som han ropade upp var Zara Jonsson, som vann drygt 240 000 kronor på sina nio lotter.

– Jag vet inte vad jag ska säga, utbrister hon glatt när hon kliver av scenen.

Hur var det att stå där uppe?

– Jättehemskt.

Zara Jonssons plan är att ta med familjen på en resa för pengarna. Det tänker även Peter Granström göra. Han vann drygt 58 000 kronor.

– Det är kul. Jag hade inte förväntat mig att vinna någonting alls, säger han.

Inslaget går att se i TV4-programmet ”En ska bort” på lördag den 30 mars klockan 19.30.

Fler bilder från inspelningen: