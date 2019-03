Skidskytte är Yvonne Stenssons hjärtebarn: "Utan oss funktionärer skulle ett sånt här arrangemang inte fungera"

Yvonne Stensson är uppvuxen i Vemdalen där hon som ung tävlade i längdåkning. Efter framgångarna för herrarnas OS-staffetlag i skidskytte 1992 i franska Albertville väcktes intresset för skidskytte och hon började tävla för Hede SK.

– Jag och min äldre syster delade på ett gevär. Det fungerade bra trots att jag var vänsterhänt, för jag kunde skjuta med ett gevär för högerhänta och vi tävlade aldrig i samma klass.

Vilken är din största merit?

– Det var när jag slog Tora Berger, som senare blev guldmedaljör i OS och VM, i en tävling i Norge.

Efter studier i Umeå till idrottspedagog och jobb i Vemdalen och Ramundberget som bland annat alpin skidlärare landade Yvonne Stensson på en projektanställning på Skidskytteförbundet i Östersund.

I juni 2007 började hon att jobba ideellt med marknadsföring inför förra skidskytte-VM i Östersund 2008.

Sedan har hon ställt upp som funktionär varje år när det har arrangerats världscuptävlingar i Östersund.

Vad är det bästa med att jobba ideellt under tävlingsdagarna?

– Det är stämningen runt hela arrangemanget. Jag kan fortfarande få gåshud på armarna när jag tänker tillbaka på 2008 års VM. På tävlingsområdet hördes plötsligt ett ljud som jag inte kände igen och undrade vad det var som lät. Det var som en ljudmatta av röster och när jag gick ut och såg ormen av människor som ringlade sig upp från stan så kändes det gott i magen.

Vad ska du göra som funktionär den här gången?

– Jag ska se till att det finns mat till mediafolket, så de känner sig välkomna och kommer tillbaka.

Hinner du se något av tävlingarna?

– Ja, det hinner jag. Hanna Öberg är en klar favorit som jag hoppas mycket på. Sedan hoppas jag att Fredrik Lindström är tillbaka efter körtelfebern, så han kan prestera. Det är kanske hans sista VM och det skulle vara kul om det går bra. Och så ska jag inte missa Sebastian Samuelsson. Jag tycker det är starkt att en så ung person visar sitt ställningstagande mot dopning och genom att inte åka på världscupavslutningen i Ryssland i fjol.

Finns det något mer du ser fram emot?

– Det är invigningen utanför Rådhuset med ljusspel och den 560 personer starka kören från hela Jämtland som ska framföra "The sound of Jamtland" under ledning av Per Wiklander.

Varför bor du nu i Nolby sen sex år tillbaka?

– Det är min mammas förtjänst att jag träffade mitt livs kärlek och flyttade hit till Sundsvall.

Sambon, Njurundabon Jocke Johansson, hade nämligen Yvonne Stenssons mamma som bordskavaljer efter en uppvisning av radiostyrda jetflygplan i Vemdalen.

– Jag var egentligen på väg till dans i Hede, när min mamma ringde och sa att jag måste träffa någon och på den vägen är det.

Nu arbetar Yvonne Stensson på Region Västernorrland som programkoordinator.

– Hälso- och sjukvården är en ny och spännande bransch för mig.

När VM-tävlingarna går av stapeln på nationalarenan för skidskytte i Östersund är det tolv världsmästare som ska koras och deltagare från 35 länder gör upp om medaljerna. 120 000 besökare väntas och TV-sändningarna når 500 miljoner människor. VM arrangeras av Svenska Skidskytteförbundet på uppdrag av IBU, International Biathlon Union.

– Utan oss funktionärer skulle ett sånt här arrangemang inte fungera, säger Yvonne Stensson.

Fakta

Namn: Yvonne Stensson.

Ålder: 38 år.

Bor: Villa i Nolby, Kvissleby.

Aktuell som: Funktionär på skidskytte-VM.

Yrke: Programkoordinator.

Familj: Sambo Jocke Johansson, bonusdotter Alma 11 år och sonen Anton 4 år.

Intressen: Längdskidåkning och alpint, gärna med familjen.

Ser på: Vinterstudion.

Läser: Nyheter och sport på webben.

Lyssnar på: Pop och rock.

Last: Choklad och saltlakrits.

Beundransvärd person: Sebastian Samuelsson för att han törs sätta ner foten mot dopning.

Favoritplats: Stugan i Vemdalen som är en fäbodvall i Trumvallen.