Sundsvalls Gitarrfestival börjar på torsdag - i år kan du skänka din gamla gitarr: "Alla unga som vill spela har inte råd att köpa egen"

Har du en gitarr hemma som ingen spelar på? Skänk den till Gitarrhjälpen och ge den ett nytt liv i händerna på unga musiker!

Gitarrhjälpen är ett nytt initiativ från Sundsvalls Gitarrfestival och dess samarbetspartner Sundsvalls Kulturskola.

– Vi smög i gång lite redan i fjol genom att samla in pengar till fyra gitarrer, som skänktes till föreningen Forza Nacksta. Nu finns en gitarrlärare i Nacksta varje torsdag och undervisar ungdomar på instrumenten, säger festivalgeneralen Yamandú Pontvik.

Men lika gärna som att skänka pengar till gitarrer kan man ju skänka själva gitarrerna, om man ändå inte använder dem. Behovet finns.

– När vi kulturskolelärare arbetar med uppsökande verksamhet möter vi många unga som inte annars skulle hitta till oss. Vi vet att vissa inte har möjlighet att köpa egna instrument, säger gitarrpedagogen Joel Sundkvist.

Orkesterinstrument finns ofta att hyra i kulturskolan, men inte gitarrer eftersom de är relativt billiga att köpa. Ändå finns de som inte har råd.

– Man ser att gitarrer säljs för tre-fyra hundra kronor på Blocket, och med så små värden för säljaren kan det kanske kännas lika bra att ge bort dem. Dessutom matchar musikaffären Four Sounds genom att ge ett paket strängar för varje skänkt gitarr, säger Joel Sundkvist.

Gitarrer kan lämnas vid festivalens konserter eller på kulturskolan dagtid fram till den 6 april. Alla kvalitéer är välkomna och i första hand ska instrumenten lånas ut till unga som är sugna på att spela.

Det finns en enorm professionalitet i det här samarbetet.

När festivalen invigs på torsdag av tyska solisten Eva Beneke och konsertpresentatören och radiolegenden Vassilis Bolonassos sitter också de 64 deltagarna i årets gitarrläger i publiken. Det är rekordantal, och eleverna kommer från nio kulturskolor från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr.

Huvudlärare är Maria Camitz, men även kulturskolelärarna hjälper till. Två av de gästande solisterna, Eva Beneke och Stephanie Jones, ger också varsitt undervisningspass under lägret. Även två gitarrbyggare och -reparatörer, Heikke Rousu och Attila Vas, finns med under festivalen för att ställa ut och bestå med instrumentvård.

– Vi är så glada åt det här samarbetet. Det finns en enorm professionalitet i det, säger Yamandú Pontvik.

Gitarrfestivalens konserter

21/3 19.00 Eva Beneke, barock- och renässansmusik. Presentatör: Vassilis Bolonassos (Sundsvalls Teater)

22/3 12.00 Stephanie Jones, klassisk gitarr (Sundsvalls Teater, fri entré)

22/3 19.00 Seven songs from the seventies - jazz (Sundsvalls Teater)

23/3 13.00 Ian Carr och Simon Thoumire - folkmusik (Kulturmagasinet, fri entré)

23/3 16.00 Gitarrlägrets konsert (Sundsvalls Teater, fri entré)

23/3 19.00 Sprakande avslutning med Antonia Jimenez och flamencoensemblen (Sundsvalls Teater)

