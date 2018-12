Sundsvalls Kollektivverkstads julutställning rekordstor – 138 konstverk mitt i julhandeln

En så stor utställning vimlar förstås av olika bildvärldar, tekniker och synsätt. Temat var i år "rött", men på konstnärers vis har ingen känt sin bunden. Många färger sprakar och här finns något för alla smaker.

Man kan till exempel förundras över att det finns så många sätt att skildra Sundsvall på. Malin Rönnblom ger originellt nog Vängåvan och Hoppets Här-huset nattlig, gotisk skräcktouche. Eva Hörnlund placerar GA-kyrkan och Selångersån mot glödande kvällshimmel i sin fina, täta akvarell.

Marianne Asterheim fångar hela centrala stan stort, fritt och rödtonat, medan Putte Brandström ställer ett kyssande par på Stortorget i en fräsande, expressiv färgbomb.

Söker man det sakrala i julen finns Lena Backmans "Nimbus", där jag ser ett altarskåp med många små avdelningar, där de heliga gestalterna representeras av ljus.

Något av julkrubbans frid finns över Doris Billbergs ensliga gårdar, vilande i vinternatten under en strålande stjärna. Och såväl Agatha Postmas milda vinterakvareller i rosa solnedgångsljus som Borghild Grahns täta skogar av envist björksly är finstämda naturbetraktelser.

Mystik är Tomas Edlunds vintermörka skog, dit en liten pojke (eller tomte) är på väg ur ett ljus så intensivt att man känner värmedaller.

Ett mindre fridsamt språk talar Hasan Alsans skulptur – i trådarna av rött och det till synes nedfallna metallskrotet anar man krigets lidande också i juletid. Medan Stefan Thunströms "Töpp - the king of fucking everything" påminner om att det finns strukturella problem att ta itu med också i fredstid.

I Anders Rudins abstrakta mystiska kartor kan man villa sig bort eller hem, och Ingalill Eriksson har förnyat den gamla väggbonaden; hon byter ut ordstävet mot information illustrerat med fritt broderi.

Kollektivverkstaden säljer också sin populära konstalmanacka - ett bra julklappstips och ett naturligt sätt för konsten att ta plats i vardagen. Årets 12 verk finns att se i original på en särskild vägg i utställningen.

Konsten ska vara där människorna är och i jultid hålls vi ju i butikskvarteren. Tipset är att det blir extra många besökare i år.

Sundsvalls Kollektivverkstads julutställning

1 – 9 december

Ingallerian, f d Olssons tyger

Vernissage: 1/12 kl 12

Öppet: Från kl 12 tills gallerian stänger, alla dagar

