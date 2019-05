Sundsvallsprofilen byter inriktning – blir materialförvaltare för Tre kronor: "Blir en del kaffepauser"

Tre Kronors mångårige materialförvaltare Anders "Pudding" Weiderstål har slipat skridskor och tvättat kläder åt Tre kronor sedan 1984, bland mycket annat. Men nu går han i pension efter det ishockey-VM i Slovakien som inleds till helgen.

Nu har jakten på en ny materialförvaltare för Sveriges ishockeylandslag påbörjats. Första steget är att ta in en praktikant.

Hanna "Hannapee" Persson har bland annat synts som krönikör i Sundsvalls Tidning och var så sent som i vintras en del av Musikhjälpen då hon reste till Guatemala där hon träffade sju olika familjer med ett eller flera barn med någon form av funktionsnedsättning. Nu byter hon inriktning helt.

Det blir en del jobb, men också kaffepauser

Hon kommer nämligen agera praktikant åt "Pudding" i en miniserie som släpps i fem avsnitt där det fösta avsnittet släpps lagom till Tre Kronors första match på fredag mot Tjeckien. Det är Tre Kronor tillsammans med huvudsponsorn Svenska Spel som står bakom serien.

– Det blir en del jobb, men också kaffepauser blandat med härliga hockeyhistorier från förr, säger Anders ”Pudding” Weiderstål i ett pressmeddelande om praktikplatsen.

Under serien får "Hannapee" bland hjälpa till i det dagliga arbetet med slipning av skridskor och hjälpa till under träningarna med att samla in klubbor. Om hon lyckas så bra på praktiken att hon sedan tar över som Tre kronors nästa materialförvaltare på heltid efter miniserien återstår att se.