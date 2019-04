Tiger tog hem showen på vinnarutställningen – snyggast av fyra tusen hundar

Drygt 3 900 hundar har i påskhelgen ställts ut när Västernorrlands kennelklubb arrangerade Svensk vinnarutställning.

Den stora finalen var att utse vilken av hundarna som skulle ta hem titeln best in show. Till slut stod det mellan nio hundar från var sin rasgrupp och det blev rottweilern Tiger som drog längsta strået.

Tiger visades i ringen av Jamie Mc Coy som kramade om ägaren Malin Åsander när segern var ett faktum. Båda hade en liten tår i ögat

– Även om han har gjort det förut så är det alltid oväntat, säger Malin Åsander.

Best in show var inte den enda titel som Tiger tog hem i helgen utan han blev också svensk vinnare, svensk veteranvinnare och best in show-veteran.

Genom åren har han tagit hem liknande titlar på stora utställningar, både i Sverige och Europa.

– Men i första hand är Tiger en brukshund som tävlar i spår och patrull. Han är utbildad tjänstehund och kontrakterad av hemvärnet, säger Malin Åsander.

Som bäst har han en respektabel tolfte plats på Försvarsmakts-SM och Malin brukar skämtsamt benämna honom "en svensk Tiger" efter kampanjen under det andra världskriget.

– Han älskar att göra saker, älskar att arbeta. Han är helt otrolig, säger Malin Åsander.

Efter utställningen bar det av hem till Bålsta men något större firande blev det inte. Tiger var nöjd med köttbullar och korv medan teamet runt honom planerade ett stopp på en hamburgerrestaurang.