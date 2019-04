Traktorer i kortege intog Birsta för landsbygdens skull: "Vill nog gärna se en ko som betar"

Strax före klockan sju på lördagsmorgonen utgick kortegen från Örnsköldsvik och tog sig via E4 till parkeringen utanför konkursade Toy´s r us i Birsta. Under resan fylldes karavanen på eftersom och i Birsta anslöt dessutom deltagare från västra Medelpad.

Fredrik Nordin är ordförande i föreningen Landsbygdsupproret och initiativtagare till manifestationen. Liknande arrangemang genomfördes på ett par ställen i landet, bland annat på Norrmalmstorg i Stockholm.

– Vi gör det här för att det snart inte finns en enda mack, byskola eller räddningstjänst på landsbygden. Vi gör det för att få stopp på urbaniseringen, säger Fredrik Nordin och fortsätter:

– Motorn på landsbygden är jordbruket och det finns snart inte heller.

Han menar att någonstans ska maten produceras och ifrågasätter varför det inte ska ske på svenska marker.

– Importen har ökat fruktansvärt och det är pengar som lämnar landet.

Det är pengar som lämnar landet

Fredrik Nordin betonar att utan lantbruk så blir det inga öppna landskap. Något som han tror att de flesta svenskar vill ha, både stads- och glesbygdsbor.

– När man lämnar stan för semester på landet vill man nog gärna se ko som betar, säger Fredrik Nordin.

Några som kanske blir en del av framtidens lantbruk är ungdomarna Alexander Schmidt, Oliver Berglund och Alice Jonsson.

De hade kört var sin traktor från Nedansjötrakten och anslutit till manifestationen i Birsta. De kan alla tre tänka sig en framtid som lantbrukare.

– Jag vill bevara landsbygden och då behövs det lägre bränslepriser och mer betalt för mjölken, säger Alexander Schmidt.

– Bönderna betyder mycket och de borde få bättre villkor, säger Alice Jonsson.

Under några timmar bjöds det på kaffe, mjölk (så klart) och bullar innan deltagarna tog plats i traktorer och andra fordon för att styra kosan hemåt.

Här kan du se vår livesändning från upproret:

Se fler bilder från arrangemanget i Birsta: