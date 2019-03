Två män anhölls för haschförsäljning och vapenbrott – kan ha sålt till flera: "Utredningen är i ett känsligt läge"

Kvart över ett på natten mot tisdag gjorde polisen en husrannsakan hemma hos en man i 25-års åldern i Sundsvall. Nu är han och en jämnårig man som också befann sig i bostaden för tillfället, misstänkta för innehav av narkotika med syfte att sälja.

– Den ene mannen misstänks också för att ha sålt flera gånger, säger Marlene Forsman, åklagaren som leder förundersökningen.

Hasch hittades i bostaden men en av männen är också misstänkt för att ha sålt andra droger. Åklagaren vill inte berätta några detaljer kring tillslaget då utredningen precis inletts.

– Det är mycket material att gå igenom från platsen, vissa detaljer kan jag inte prata om då det kan äventyra utredningen, säger hon.

Men vad var det för sorts vapen som hittades?

– Det kan jag inte svara på, men under vapenbrott räknas inte bara skjutvapen eller knivar in, där räknas också ammunition till vapen in. Jag kan inte säga vad det var i det här fallet, säger hon.

Hon vill heller inte berätta om männen tidigare är kända av polis för liknande brott. Båda männen sitter anhållna.