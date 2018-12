Uppträdde på Nobelfesten – nu är hon klar för Pipeline

Anna von Hausswolff fick sitt stora genombrott 2009, då hon fyllde Annedalskyrkan under festivalen Way Out West i Göteborg. Hennes senaste album och det fjärde totalt, Dead Magic, har mötts av många fina recensioner. Bland annat har skivan fått fem av fem i Dagens Nyheter och fem av sex musiktidningen Gaffa.

Under hösten har hon haft slutsålda spelningar i Stockholm, Malmö och Göteborg och hon uppträdde även under måndagens Nobelfest. Nu är det klart att hon kommer till Sundsvall den 22 februari, för att uppträda på Pipeline.

Vem som blir hennes supporterakt är ännu inte klart och offentliggörs av Pipeline snart.