Våldtäkt i Sundsvall har polisanmälts: ”Vi ska hålla fler förhör”

I lördags kom anmälan in via polisens kontaktcenter, som tar emot brottsanmälningar via telefon. Det är därför det är lite oklart vem offret är.

– Vi har inte fullständiga uppgifter på målsägande, säger Lisa Selin, tillförordnad gruppchef vid polisens enhet för våld i nära relationer.

Det finns än så länge knapphändiga uppgifter om vad som hänt. Våldtäkten ska ha skett inomhus i Sundsvall någon gång mellan oktober förra året fram till den 4 januari i år.

Enligt polisanmälan är de båda bekanta med varandra. Det finns även uppgifter om vem som är gärningsman, men ingen misstänkt är ännu gripen.

– En åklagare är inkopplad på ärendet och ska leda förundersökningen. Vi behöver hålla fler polisförhör för få reda på vad som skett, säger Lisa Selin.