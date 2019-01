Vann EM med U21 – nu vill anonyme nyckelfiguren fortsätta utveckla Giffarna: "Kommer jobba med presspelet"

Vitsorden är goda. Från alla håll och kanter i Fotbollssverige. Och när han under senhösten intensifierade kontakterna med Giffarna väntade nya arbetsuppgifter på förbundet – om han ville.

Dessutom var fler elitklubbar än GIF Sundsvall intresserade.

Men han valde till slut Sundsvall och efter ett par veckors januariträning i Nordichallen har intrycken förstärkts.

– Det är det här med att vara på plats dagligen hela tiden, att finnas på träningsplanen, att ha en betydelsefull roll i organisationen och att få vara med och utveckla laget och spelet i en grupp med stor tro på det vi gör, säger Pettersson och vidareutvecklar det hela:

– Med U21-landslaget fanns det ju också en utvecklingsplan. När vi vann EM 2015 byggde en hel del på att på ett så effektivt sätt som möjligt utnyttja motståndarnas svagheter och misstag. Men när vi gick till slutspelet 2017 var målsättningen att göra det med mer av posessionfotboll. Och det är precis i den riktningen som Giffarna har utvecklats på senare år.

Just sättet som Norr-landslaget under "chefsideologen" Joel Cedergren utvecklat själva spelet har knappt undgått någon och även om en av de tidigare assisterande tränarna, i form av Ferran Sibila, lämnat skutan kan vi se fram emot en spännande allsvensk seglats under 2019.

– Jag har ju träffat på Joel Cedergren, huvudtränare, Henrik Åhnstrand, ny assisterande i fjol, i olika sammanhang och känner till en hel del andra fotbollsmänniskor här i Sundsvall efter mina år som riksinstruktör och jag vet därför att det finns mycket kompetens här.

– Sedan är alltså Giffarnas spelsätt något som tilltalar mig mycket, att man försöker kontrollera och styra spelet genom bollkontroll.

Och där ses Andreas Pettersson själv som en nyckelfigur inför årets säsong.

– I min värld bygger vi hela tiden för att långsiktigt bli bättre och bättre. Med Henrik, som vi knöt till oss i fjol, och Andreas har jag två väldigt kompetenta kollegor och som hjälper oss att fortsätta utvecklas. Men vi har också lyckats ge Sandra (Sandberg) heltid i år och tillsammans med Ida (Sillman) har vi fått ett förstärkt fysioteam. Och vi behövde komplettera med en scout och i den rollen passar Micke Bengtsson bra in, säger Joel Cedergren nöjt.

Vad är det då som Andreas Pettersson främst ska tillföra?

– Han har många styrkor, där det taktiska är en viktig del, säger Joel Cedergren.

Nyfiket undrar vi då om det kommer att synas något nytt i Giffarnas spel i år?

– En diemension vi kommer att jobba med är presspelet. Kan vi oftare undvika att hamna lågt, i positionen 5–4–1, är mycket vunnet, säger Andreas Pettersson.

Fakta/Andreas Pettersson

Ålder: 44.

Yrke: Fotbollstränare.

Familj: Frun Anna och döttrarna Alva, 17, Agnes, 15 och Anja, 10. "En idrottsfamilj. Anna jobbade med basket som idrottskonsulent i Luleå och alla tre tjejerna spelar fotboll, men där de två yngsta kombinerar detta med basket".

Bor: Lägenhet på Södermalm i Sundsvall.

Klubbar som aktiv: Moderklubben Bergnäset och Bagarmossen i Stockholm (under studietiden vid GIH).

Klubbar som tränare: Bergnäsets AIK, Degerfors, Hammarby, IFK Luleå. I Svenska Fotbollförbundets tjänst som riksinstruktör 2011–12 och assisterande förbundskapten för U21-landslaget 2013–2018.

Ytterligare värt att veta: Handplockades efter ett fotbollsläger i Ytterhogdal med Tony Gustavsson (senast verksam med USA:s damlandslag) och Tord Grip till Degerfors i Superettan 2006 och vidare till allsvenska Hammarby 2008. "Degerfors var en bra skola att förbereda sig för den uppmärksamhet det innebär att jobba i en stor Stockholmsklubb som Hammarby, för även om samhället är litet är fotbollen viktig för folk och man är påpassad över allt".