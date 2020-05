Sundsvalls Kulturskola splittrad och under nedskärningshot – personalen mår dåligt: "Vi är i djup kris"

Det blåser snålt kring Sundsvalls Kulturskola. I slutet av mars, i och med coronakrisen, sattes verksamheten på paus och lärarna spreds ut i den vanliga skolan för att ersätta sjuk personal.

I flera veckor nu har de hoppat in här och där och i olika ämnen som gratis lärarvikarier, ofta utan att ha rätt kompetens för jobbet – medan deras egna elever driver vind för våg utan att få spela/sjunga/dansa/måla på månader. Det tär på lärarnas självförtroende och kraft, och många mår dåligt.

– Det sätter spår i oss som personer. När vi väl öppnar verksamheten igen kan vi vara sjukskrivna. Vi är i en djup kris, säger Rickard Edbom.

– Det är svårt att säga nej till en grundskola i kris. Men vi vet inte om vi ersätter någon som har corona eller om vi bara fyller ut en ständig underbemanning. Jag hoppar just nu in för en person som går lärarutbildning. Är det då den som skulle ha ersatt honom som är sjuk? Jag vet inte, funderar Josef Eriksson, gitarrpedagog.

Ändå tycker några att deras situation ute på skolorna har förbättrats med tiden, och oboepedagogen Bijan Toghiani Rizi har till och med fått göra det han är bäst på: ge barnen kultur. Han har bland annat kunnat hålla blockflöjtsundervisning i klass.

Men också ett annat svart moln vilar över kulturskolan: barn- och utbildningsförvaltningens förslag att sammanlagt 10 miljoner kronor av anslaget dras in under ett par år. Det skulle ge en radikalt krympt kulturskola och konserkvenserna skulle bli stora.

Till en början måste cirka 15 heltidstjänster bort, och troligen blir det de yngsta lärarna som måste flytta. Några liknande jobb i närområdet finns inte, och med sig tar de såväl familjerna som allt sitt engagemang utanför jobbet – som musiker, konstnärer, ledare av amatörverksamhet med mera.

Med färre lärare kanske kulturskolan inte kan driva exempelvis orkestrar och konserter för instrumentalelever (”som att lära sig fotboll utan att få spela match”, säger Bijan Toghiani Rizi) och att de redan långa köerna till frivilligundervisningen växer ännu mer.

Samtidigt blir det politiska uppdraget som kulturskolan har, att nå alla barn, allt orimligare. I dag åker lärarna gruppvis ut i grundskolorna på fredagar och engagerar där alla barn i musikaler, dans, drama. Det har de knappast råd med i en krympt kulturskola; inte heller att åka ut i småorterna och undervisa barn som inte blir skjutsade till lokalerna i stan.

– Vi riskerar att bli en verksamhet för vita medelklassbarn som körs hit i en varm Tesla, och vars föräldrar placerar dem i kö när de är bebisar. Samma segregation som på skolmarknaden, säger Josef Eriksson.

Sundsvalls Kulturskola är i dag avgiftsfri och debatten om att införa avgifter kommer upp ibland. Men såvitt personalen vet kostar administrationen av avgifterna lika mycket som man får in. Josef Eriksson menar också att hans relation till eleven förändras om eleven blir en kund. Det blir svårare att prova nya saker, starta nya ämnen, uppmuntra elever att spela ”smala” instrument för att få ihop orkestrar. Förutom att mångfalden av elever försvinner, förstås.

- Jag driver en jazzworkshop som är öppen får alla Sundsvallsbor och där kulturskoleelever och andra spelar tillsammans. Ska jag ta upp en tjuga vid dörren då av dem utanför kulturskolan? Och ska det kosta mer för elever som vill spela i orkester förutom att ha instrumentallektioner? säger han.

Sedan den 1 januari i år är Barnkonventionen lag i Sverige. Där står att barn och unga har rätt att tillfullo delta i kulturlivet, och det ska samhället se till.

Sundsvalls Kulturskola är inte överfinansierad jämfört med andra. 2018 låg Sundsvall lite över genomsnittet för vad landets kommuner satsar på kulturskolan per barn. Nu, med de redan genomförda nedskärningarna på 2,5 miljoner kronor, hamnar man fyra procent under riksgenomsnittet och om hela neddragningen med 10 miljoner blir av ligger man hela 30 procent under.

I dag genomför Sundsvalls Kulturskola normalt 88 000 elevmöten per år, inberäknat skolklasser som får se professionell scenkonst, klasserna som får arbeta med kulturprojekt på fredagarna - och alla de som deltar i den traditionella frivilligundervisningen.

– Vår strävan är inte att själva stå i rampljuset. Men vi vill att barnen ska få kliva in i den fantastiska kulturvärlden, säger Kristin Svensson Melander, som arbetar med att arrangera professionell scenkonst i skola och grundskola.

– Det är naturligt att kommunala grundskolor slås samman när barnen söker sig till friskolor i stället. Men hos oss är det redan kö, och det finns inga privata aktörer. Så vi borde i stället utöka, säger Bijan Toghiani Rizi.