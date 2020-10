Sundsvalls nätpoet vinner poesitävling igen - nu Dan Andersson-inspirerat: "Det är sjunde gången jag placerar mig"

Annamaya Öhlund skriver i huvudsak på nätet. De tävlingar hon har vunnit eller kommit två och trea i har mestadels utlysts av stora skrivarsajter som skrivarsidan.se och poeter.se, men också tidskrifter som Populär Poesi.

Senaste placeringen var hos poeter.se, och då var uppgiften att skriva en novell som bara var tre meningar lång. Hon har publicerats i cirka 25 antologier och tidskrifter. Och nu har hon vunnit igen.

– Det är sjunde gången jag placerar mig. Vi skulle skriva i Dan Anderssons anda och sedan spela in eller läsa in dikten, och jag läste in min, säger hon.

Tävlingen korade fyra vinnare, två som läste och två som sjöng sina dikter. Drygt 50 deltagare skickade in bidrag just denna gång, men det vanliga är flera hundra.

Hennes dikt bygger på verkligheten och talar om hennes farfar och hans bröder som kom över fjället till Jokkmokks socken och blev kvar, samt händelser ut deras liv. Som att en son drunknade nio år gammal, medan den andre var elva och fick skulden. Det är karghet, sorg och vildmark - som hos Dan Andersson.

– Dan Andersson har betytt mycket för mig. Som liten läste jag hans dikter, och jag minns hur jag satt i gungan i byn i Jokkmokk och sjöng Omkring tiggarn från Luossa, säger hon.

Hon fortsätter att skriva dikter på nätet och ska även publicera några i den fysiska poesitidskriften Periferi.

– Tyvärr har jag inte gett ut någon egen bok, men det är kanske nästa projekt, säger hon.