Sundsvalls sjukhus redo att öka coronatesterna – bristvara sätter stopp: "Vi ligger på gränsen med 40 per dag"

Anders Henriksson är länsverksamhetschef för laboratoriemedicin i Region Västernorrland och han berättar att laboratoriet på Sundsvalls sjukhus har genomfört cirka 400 coronatester sedan man började göra egna virusanalyser i länet i slutet av mars.

Det handlar om cirka 40 tester per dygn. Ett fåtal gånger har kapaciteten inte räckt till och man har därför skickat några prover för analys i Uppsala eller Umeå.

– Det är kanske sex–åtta prover som vi tvingades skicka iväg i slutet av förra veckan, säger Anders Henriksson.

För att i den kemiska analysen kunna upptäcka dna från covid-19 behövs så kallad reagens och det har blivit en bristvara.

– Vi jobbar redan nu på att få in mer reagens. Vi skulle vilja ha en bättre kapacitet för vi ligger på gränsen med 40 tester per dag. Vi hade hoppats att vi redan nu skulle kunna göra 80–100 coronatester per dag, säger Anders Henriksson.

Han menar att i dagsläget har man samtidigt ungefär den kapacitet som krävs när det gäller coronatester i Västernorrland, men med tanke på att man befarar att pandemin kan ta ytterligare fart i länet skulle han vilja kunna göra fler tester.

– Vi vet ju att det kommer att bli fler coronafall i länet, säger Anders Henriksson.

När det gäller analysinstrument och arbetskraft upplever han i dagsläget ingen brist. Analyserna av covid-19 är visserligen tidskrävande, men eftersom sjukhuset ställer in planerade operationer och att även många vårdutredningar som inte är akuta går på sparlåga så frigörs det arbetstid på laboratoriet.

– Arbetsbelastningen hos oss är ungefär lika stor som den brukar vara. Vi har till exempel färre utrednings-prover och då kan den personalen gå över till covid-19-diagnostik, som är väldigt komplicerad, säger Anders Henriksson.

Förutom för lite reagens så har man även en brist på pinnar, som man stoppar in genom näsan när man gör coronatester.

För framtiden planeras även att göra tester för att undersöka om människor är immuna, det vill säga om man redan haft covid-19, men det ligger några veckor fram i tiden.

– Det är många som har så lite symtom och då kan det vara bra att veta om man hade covid-19 eller inte, säger Anders Henriksson.

Känner du annars en oro inför corona-situationen i länet eller fixar ni det här?

– Jag tycker det känns som att vi fixar det här. Man anpassar sig hela tiden och jag tycker att vi samarbetar väldigt bra inom vården, säger Anders Henriksson.